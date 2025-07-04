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Ekonomi

Reel efektif döviz kuru endeksi haziranda 69,97 oldu

Reel efektif döviz kuru endeksi, haziranda TÜFE bazında 1,19 puan azalarak 69,97'ye geriledi.

Mahmut Çil  | 04.07.2025 - Güncelleme : 04.07.2025
Reel efektif döviz kuru endeksi haziranda 69,97 oldu

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında haziranda bir önceki aya kıyasla 1,19 puan azalarak 69,97 oldu. Endeks, Mayıs 2025'te 71,16 düzeyindeydi.

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Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 0,98 puan düşüşle 93,69'dan 92,71'e geriledi.

Türk lirasının değeri, geçen yılın aynı dönemine göre TÜFE bazında 3,13 puan artarken, Yİ-ÜFE bazında da 2,52 puan azaldı.

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