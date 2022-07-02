Özbekistan'la 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine konfeksiyon sektörü katkısı
Taşkent'te 2 gün süren yurt dışı pazarlama faaliyet programında, Bursalı bebek ve çocuk konfeksiyon sektör temsilcileri bini aşkın firmayla ikili görüşmeler yaparak ihracata yönelik anlaşmalar imzaladı.
Taşkent
Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen "Bebek ve Çocuk Konfeksiyon Sektörü Yurt Dışı Pazarlama Programı"nda, Bursalı bebek ve çocuk konfeksiyon sektör temsilcileri, ihracata yönelik bini aşkın firmayla ikili görüşmeler yaptı.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının (BTSO), INDEX etkinlik alanında, 30 Haziran-1 Temmuz'da BTB Global organizasyonuyla düzenlenen programa katılan Bursalı 40 sektör temsilcisi, Özbekistan ile Türkiye arasındaki 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine katkı sağlamaya yönelik firmalarla iş birliği anlaşması imzaladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ayki ziyareti sırasında "Tercihli Ticaret Anlaşması"nın da arasında yer aldığı 10 anlaşmanın imzalandığı Özbekistan'la, bebek ve çocuk konfeksiyonu ihracatının artırılması için yapılan ikili görüşmeler sektördeki firmaları mutlu etti.
BTSO verilerine göre, Türkiye'nin bebek ve çocuk giyiminde Özbekistan'a geçen yıl yapılan 6 milyon doları aşkın ihracatın, yeni ikili anlaşmalarla daha da artması bekleniyor.
"Türkiye'deki üretimin yaklaşık yüzde 80'i Bursa'dan"
BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, AA muhabirine, Bursa'nın Özbekistan ile ilişkilerinin son dönemlerde ivme kazandığını söyledi.
Organizasyona katılan firmaların görüşmelerden memnun kaldığını anlatan Kuş, şöyle devam etti:
"Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz dönemlerde iki ülke arasındaki ticarete yönelik mesajlar vermişti. Cumhurbaşkanımızın o açıklaması bizi de teşvik etti. Buradaki organizasyonda üst düzey bir memnuniyet var. Bu da ülkemizin ve Bursa'nın gücünün göstergesi. Bebek ve çocuk konfeksiyonu sektöründe Türkiye'deki üretimin yaklaşık yüzde 80'i Bursa'dan. Bu ürünlerin çoğunluğu dünyanın her bölgesinde, her ülkesinde satılıyor. Bursa'da üretilen mallar şu anda uluslararası tezgahlarda yerlerini alıyor. Özbekistan'ın da üretimiyle ve potansiyeliyle bölgeye hitap edecek bir görüntüsü var. Bu zamana kadar Özbekistan'la belirli bir seviyede ticaretimiz vardı. Bundan sonraki dönemlerde bu artarak devam edecek gibi görünüyor. Özbekistan ata yurdu, buralara önem vermek gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın da bu konuda ciddi anlamda bir önceliği var. Bundan sonraki süreçte burayla ilişkileri daha da artıracağız."
Kuş, bebek ve çocuk giyim sektöründe kış sezonu ürünlerinin firmalara sunulacağı bu dönemde etkinliğin gerçekleştirilmesinin önemine dikkati çekti.
Bunu bir şans olarak gördüklerini aktaran Kuş, "Firmalar açısından yaptıklarının değerini ölçmeleri veya koleksiyonlarının ne şekilde işleyeceğinin göstergesi de oluyor. O bakımdan da etkinlik ciddi anlamda bir fayda sağlıyor." ifadelerini kullandı.
"Yeni dönem koleksiyonlarımızı tanıttık"
Bebek ve çocuk sektörü üreticilerinden Mustafa Gürses de Bursa'nın hazır giyimde Türkiye'nin bir numarası olduğunu, yurt dışı ağırlıklı üretimler yapıldığını dile getirdi.
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) çalışmalarıyla, yaptıkları ikili görüşmeler sayesinde ihracatlarının arttığını anlatan Gürses, dünyanın birçok ülkesine ürünlerini gönderdiklerini aktardı.
Gürses, Türkiye ile Özbekistan arasında son dönemlerde yakınlaşma olduğunu ifade ederek "40 civarında firmayla buraya geldik. Yeni dönem koleksiyonlarımızı tanıttık. 60'a yakın kartvizit almışız, bizimkiler ise bitmiş. Birçok firmaya internet üzerinden kataloglarımızı ulaştırdık." dedi.
Yalçın Uslu da yaklaşık 40 firmayla görüşme sağladıklarını belirterek "Bunlardan 11'i çok olumlu geçti. Genel olarak arkadaşlarımızla yapmış olduğumuz konuşmalarda da katılımdan memnunuz. Yaz ve kışlık koleksiyonlarımızı sergiliyoruz. Ürünler hakkında bir ön değerlendirme de oluyor. Bu kapsamda da bizler için çok faydalı olduğuna inanıyorum." diye konuştu.
"Siparişlerimizi verdik"
İkili iş görüşmelere katılan Cennet Auyesbay, organizasyon için teşekkür etti.
Auyesbay, "Fuarlara ve organizasyonlara gidiyoruz. Burada siparişlerimizi verdik, numuneler aldık. Çocuk giyimi mağazalarımız var. Yeni modellere baktık." açıklamasında bulundu.
Gülbanu Imanaliyeva, ürünleri çok beğendiklerini, Türk ürünlerini çok sattıklarını belirtti.
Umidillo Saliyev de çocuklar için kıyafetler sattığını anlatarak, "Daha önce 3 kez Bursa'yı gezdik. Burada anlaşmalar yaptık. Halen çalışmalarımız sürüyor. Yeni koleksiyonları çok beğendik." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.