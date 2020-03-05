OSB'ler Kovid-19 salgını nedeniyle alternatifleri değerlendiriyor
ORSİAD Başkanı Çamur, Kovid-19 salgını nedeniyle Çin'de üretim yaptıran birçok şirketin üretimi durdurduğunu belirterek "Türkiye otomotiv, tekstil, sebze-meyve gibi sektörlerde koronavirüs krizini fırsata çevirebilir" dedi.
Ankara
OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur, AA muhabirine, Çin'in Vuhan kentinde başlayıp birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ticarete etkilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Kovid-19 vakası sayısının 2003 yılında en az 24 ülkeye yayılan sars virüsü vakalarını geçtiğine işaret eden Çamur, 17 yıl önce salgınla mücadele ederken dünya üretiminin yüzde 8'ini karşılayan Çin'in bugün de aynı mücadeleyi vermeye çalıştığını söyledi.
Çamur, dünyanın en büyük iki ekonomisinden biri olan Çin'de üretim çarklarının salgından korunma önlemleri nedeniyle yavaşladığını, hatta durma noktasına geldiğini ifade etti. Kovid-19 nedeniyle ülkede tedarik sorunu yaşandığını, bu sorunun Türkiye de dahil tüm dünyayı etkileyeceğini vurgulayan Çamur, "Almanya ve Rusya'dan sonra en büyük ticaret ortaklarımızından biri olan Çin, başkent Ankara'nın da en fazla ithalat ve ihracat yaptığı ülkelerden. Özellikle sanayide kullanılan ara mallar konusunda bu ülke, en büyük ithalatçımız konumunda." diye konuştu.
Çin'de, Kovid-19 salgınının yanı sıra koruyucu maske yetersizliğinin de ayrı bir sorun haline geldiğine dikkati çeken Çamur, ülkedeki yerel otoritelerin, üretimi duran fabrikaların yeniden açılabilmesi amacıyla şirket sahiplerinin çalışanları için en az 10 günlük maske stoku bulundurmasını zorunlu kıldığını, bunun da üretimi kaosa sürüklediğini dile getirdi.
"Sanayi ara mallarında alternatif ülkelere yönelmeliyiz"
Çamur, Çin'de üretimde yaşanan kaosun, ekonominin bel kemiği niteliğindeki sektörlerde aksamaya ve maliyet artışına neden olabileceğini dile getirerek şunları kaydetti:
"Ankaralı sanayicinin, özellikle ara malı temininde en önemli partneri olan Çin'in tedarikte yaşadığı aksamanın etkileri yakın gelecekte daha çok hissedilecektir. Başkent sanayisinin çok güçlü olduğu demir çelik, makine, plastik, otomotiv, otomotiv yan sanayi gibi sektörlerde ara malı ihtiyacının Çin'den karşılanan kısmıyla ilgili mutlaka tedbir almalı ve alternatiflere yönelmeliyiz. Elbette en büyük isteğimiz ara mal tedarikinin yerli kaynaklardan yapılmasıdır. Kısa vadede olmasa bile orta ve uzun vadede planlamanın yerli tedarikçi veya iş birliğiyle yapılması çok önemli."
Kovid-19 salgınıyla yaşanan sıkıntının ticari açıdan fırsata da dönüştürülebileceğini belirten Çamur, "Kovid-19 nedeniyle Çin'de üretim yaptıran birçok şirket ya fabrikasını durdurdu ya da faaliyetlerini kademeli sürdürüyor. Çin'de üretim kapasitesinin azalmasıyla Türk ihracatçısına önemli fırsatlar doğabilir. Türkiye, tedarik noktasında çeşitliliği olan bir ülke, otomotiv, tekstil, sebze-meyve gibi sektörlerde, koronavirüs krizini fırsata çevirebilir." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.