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Ekonomi

Ordulu kadınların ürettiği butik çikolatalar e-ticaretle satılacak

Ordu'da "İş'te Kadınlar Projesi" kapsamında kadınların ürettiği butik çikolatalar e-ticaretle yurt içi ve yurt dışında satılacak.

Hayati Akçay  | 09.03.2025 - Güncelleme : 09.03.2025
Ordulu kadınların ürettiği butik çikolatalar e-ticaretle satılacak Fotoğraf: Hayati Akçay/AA

Ordu

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Levent Karlıbel, AA muhabirine, kentte 2017 yılında başlatılan proje kapsamında eğitimlerin sürdüğünü söyledi.

OTSO'da oluşturulan son teknoloji ile kurulmuş atölyede eğitimlerin uzman ekiplerce verildiğini ifade eden Karlıbel, Türkiye'nin önemli ihraç ürünlerinden fındığın çikolata ile buluşturulduğunu belirtti.

Fındık üretimini katma değere çevirmek istediklerini vurgulayan Karlıbel, bu konuda birçok kurumun çalışma yaptığını, bunlardan birisinin de Ordu Ticaret ve Sanayi Odası olduğunu dile getirdi.

Karlıbel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı desteğiyle "İş'te Kadınlar Projesi" kapsamında butik çikolataya yönelik kursların aralıksız devam ettiğini, şimdiye kadar yüzlerce kadının buradan eğitim aldığını ve bazı kadınların kendi iş yerini kurarak yatırımcı olduğunu aktardı.

"Türkiye ekonomisine olumlu katkılarının olacağına inanıyoruz"

Ordu'da üretilen butik çikolatalara yönelik yeni bir hamle yapacaklarını anlatan Karlıbel, "Önümüzdeki süreçte fındıkla buluşan butik çikolataların e-ticaret ile önce Türkiye, ardından dünya geneline satışı için altyapısını hazırlayacağız. Bu çikolataların Türkiye ekonomisine olumlu katkılarının olacağına inanıyoruz." dedi.

Karlıbel, atölyede üretilen çikolataların şu anda hediyelik olarak kullanıldığını sözlerine ekledi.

Kursiyer kadınlara eğitim veren usta öğretici Miray Çiçek Evcim ise eğitim alan birçok kadının kendi işletmesini açarak meslek sahibi olduğunu söyledi.

Kursu tamamlayanlara sertifika verildiğini ifade eden Evcim, bu belgenin Almanya gibi bazı ülkelerde geçerliliği olduğunu vurguladı.

Kursiyer Zehra Şahin de kursa katıldığı için mutlu olduğunu belirterek, "Kursa başladıktan sonra hayallerimiz genişledi. Ürettiğimiz çikolataları ilerleyen süreçte önce kendi ilimizde, sonra ülkenin değişik illerine satmayı düşünüyorum." dedi.

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