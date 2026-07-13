Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan ile görüşerek, dış ticaret verileri, ihracat, ithalat ve küresel ekonomide yaşanan son gelişmeleri değerlendirdiklerini bildirdi.

Ticaret Bakanı Bolat, TCMB Başkanı Karahan ile bir araya geldi Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan ile görüşerek, dış ticaret verileri, ihracat, ithalat ve küresel ekonomide yaşanan son gelişmeleri değerlendirdiklerini bildirdi.

Bolat, NSosyal hesabından, TCMB Başkanı Karahan'ı makamında kabulüne ilişkin paylaşım yaptı.

Görüşmede, Karahan ile dış ticaretteki gelişmeler üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunduklarını belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Toplantıda, dış ticaret verilerimiz, ihracat ve ithalattaki son gelişmeler ile küresel ekonomide yaşanan gelişmelerin ülkemize etkilerini ele aldık. Üretim, yatırım, istihdam ve ihracat odaklı büyüme anlayışımız doğrultusunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ekonomi yönetimimizin güçlü koordinasyonu ile ülkemizin ekonomik istikrarını daha da güçlendirecek adımları kararlılıkla atmayı sürdürüyoruz."