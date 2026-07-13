Merkezi İran'ın başkenti Tahran'da bulunan, aralarında Türkiye, İran ve Pakistan'ın da yer aldığı 10 üyeli Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) Kültür Enstitüsü, ilk Uluslararası Mobil Fotoğraf Festivali'ni başlattığını duyurdu.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'ndan "Ortak Mirasımız" temalı Uluslararası Mobil Fotoğraf Festivali Merkezi İran'ın başkenti Tahran'da bulunan, aralarında Türkiye, İran ve Pakistan'ın da yer aldığı 10 üyeli Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) Kültür Enstitüsü, ilk Uluslararası Mobil Fotoğraf Festivali'ni başlattığını duyurdu.

Festival kapsamında, ECO üyesi ülke vatandaşları mobil fotoğrafçılık aracılığıyla ortak kültürel mirası konu alan uluslararası etkinliğe katılmaya davet edildi.

"Mirası Gelecek Nesillere Aktarmak" temasıyla düzenlenen festival, katılımcıları geleneksel bilgi, beceri, örf ve adetler, el sanatları, ritüeller ve kültürel uygulamaların kuşaktan kuşağa aktarımını yansıtan anlamlı kareler yakalamaya teşvik ediyor.

Fotoğraf yarışmasına, ECO üyesi ülkeler Afganistan, Azerbaycan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan ve Özbekistan vatandaşları katılabilecek.

Fotoğrafların cep telefonuyla çekilmiş olması ve yaşayan kültürel mirası, kültürel kimliğin korunması ile kuşaklar arası bağların güçlendirilmesindeki rolünü özgün biçimde yansıtması gerekiyor.

Başvurular 12 Temmuz-12 Eylül 2026 tarihlerinde kabul edilecek.

Festival, ECO bölgesinin zengin ve çeşitli kültürel mirasına ilişkin farkındalığı artırmayı, kültürler arası diyaloğu teşvik etmeyi, yaratıcılığı desteklemeyi ve fotoğrafın evrensel dili aracılığıyla üye ülkelerin halkları arasındaki kültürel bağları güçlendirmeyi amaçlıyor.

Katılım koşulları, başvuru esasları ve festival yönetmeliğine ilişkin ayrıntılı bilgilere ECO Kültür Enstitüsü'nün resmi internet sitesinden ulaşılabiliyor.

