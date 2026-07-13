Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin üzerinden geçen 10 yıl boyunca gazi olanlar ile şehit yakınlarına yönelik sağlık, psikososyal destek, danışmanlık, istihdam ve sosyal yardım hizmetleri kesintisiz devam ediyor.

İstanbul'da gazi ve şehit ailelerine verilen destek kesintisiz sürdürülüyor Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin üzerinden geçen 10 yıl boyunca gazi olanlar ile şehit yakınlarına yönelik sağlık, psikososyal destek, danışmanlık, istihdam ve sosyal yardım hizmetleri kesintisiz devam ediyor.

AA muhabirleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile 15 Temmuz Derneğinden şehit yakını ve gazilere sağlanan destekler, tedavisi devam eden gazilerin durumu ve gerçekleştirilen faaliyetleri derledi.

İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, darbe girişiminin ardından geçen 10 yılda gaziler ve şehit yakınlarının yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik çok yönlü destek mekanizmaları oluşturuldu.

Bu kapsamda, İstanbul'da gazilerden 36'sının tedavi süreci devam ederken 11'i protezle yaşamını sürdürüyor. Darbe girişiminde aldığı yaralar nedeniyle çalışma hayatına dönemeyen 2 gazi de kamu desteklerinden yararlanıyor.

İl Müdürlüğü bünyesinde bugün itibarıyla 938 gazi ve ailelerinin yanı sıra 85 şehit yakınına sosyal destek, rehberlik, danışmanlık, istihdam ve sosyal yardım hizmetleri sunuluyor.

Son 10 yılda yürütülen çalışmalar kapsamında gazi ve şehit yakınlarına yönelik psikososyal destek hizmetleri, ev ziyaretleri, sosyal uyum faaliyetleri, eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile çeşitli sosyal yardım uygulamaları hayata geçirildi.

Darbe girişiminin ardından 2016 yılında tüm şehit yakınları ve gazilere tek seferlik 3 kat Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yapıldı. Aynı yıldan itibaren özel gün ve haftalarda düzenli ev ziyaretleri gerçekleştirildi.

Talepte bulunan şehit yakınları ve gazilere psikososyal destek ile eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunuldu. Her yıl düzenlenen anma programları ve farkındalık etkinlikleriyle de 15 Temmuz'un hafızasının canlı tutulmasına yönelik çalışmalar yapılıyor.

Yetkililer, gaziler ile şehit ailelerinin yalnızca anma günlerinde değil yıl boyunca sağlık, sosyal hizmet ve danışmanlık başta olmak üzere ihtiyaç duydukları alanlarda desteklenmesine devam edildiğini belirtti.

15 Temmuz Derneği, gaziler ve şehit yakınlarının hep yanında oldu

20 Ağustos 2016'da kurulan 15 Temmuz Derneği, o gece şehit olan 253 kişinin ailesi ve 2 bin 700'den fazla gaziyle kardeşlik hukuku kurmak, psikolojik ve sosyal destek sağlamak, milletin yazdığı destanı geleceğe aktarıp milli hafızayı canlı tutacak faaliyet ve sosyal çalışmaları hayata geçirmek için faaliyetlerini sürdürüyor.

Dernek, 253 şehit, 251 şehit ailesi ve yaklaşık 2 bin 700 gazinin kurumlarla gerekli koordinasyonunu kesintisiz sağlıyor.

Sağlık ile eğitim başta olmak üzere birçok alanda şehit aileleri ve gazilerini destekleyen dernek, ailelerin birbirleriyle entegrasyonunu sağlamak için kamplar düzenliyor.

Şehit ve gazi çocukları için çalışan dernek, başta üniversiteler olmak üzere birçok kurumla protokoller imzalıyor, aileler ve gazilerin bu protokollerle sosyal ve eğitim hayatlarına destek oluyor.

Dernek, FETÖ'nün ülkeye yönelik gerçekleştirdiği darbe girişiminin halka aktarımında Milli Eğitim Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Türkiye Maarif Vakfı gibi kurumlarla işbirliği yapıyor.

Bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanlığıyla 67 ilde düzenlenen etkinliklerle binlerce öğrenciye ulaşıldı.

Dernek, düzenlediği 253 hatim programıyla bugüne kadar il başına 15 etkinlik gerçekleştirdi.

İllerdeki kanaat önderleri, STK'ler ve resmi kurumlarla düzenlenen toplantılarda 15 Temmuz'un önemi kamuoyuna aktarıldı.

TİKA ve Türkiye Maarif Vakfıyla da yapılan protokoller kapsamında şehit aileleri ve gazileriyle yurt dışı programları düzenlendi.

Her yıl geleneksel olarak şehit aileleriyle Antalya'da kamp yapılırken aynı zamanda şehit çocukları için de kış kampları tertip edildi.

Düzenlenen toplantılarla ailelere hem sosyal hem de psikolojik destek sağlandı.