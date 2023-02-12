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Ekonomi

Nissan'ın Nisan-Aralık 2022 dönemi net karı düştü

Nissan Motor, Nisan-Aralık 2022 dönemi net karının, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 42,9 düştüğünü açıkladı.

Ahmet Furkan Mercan   | 12.02.2023
Nissan'ın Nisan-Aralık 2022 dönemi net karı düştü

Tokyo

Japon üretici firma Nissan'dan yapılan açıklamada, Yokohama merkezli firmanın Nisan-Aralık 2022 dönemi net karı, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 42,9 düşerek 115 milyar yen (877 milyon dolar) oldu.

Satış gelirlerinin yüzde 21,9 artışla 7,5 trilyon yene (57 milyar dolar) yükseldiği 9 aylık dönemde, firmanın işletme karı yüzde 51,4 artışla 289,8 milyar yene (2,2 milyar dolar) çıktı.

Net kar düşüşünde ham madde maliyetlerinin yükselişi ile yarı iletken tedarik açığının olumsuz etkilerinin hissedildiği vurgulandı.

"Kararlılık" mesajı

Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Uçida Makoto, açıklamada, üçüncü çeyrekte iş piyasalarının durumunu "oldukça zorlu" olarak niteledi.

Uçida, "Gelecekteki iş ortamını ön görmek zor. Mali yıl tahminleri için çabalarımızı dördüncü çeyrekte kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Mali yıl beklentisi

Nissan, mart 2023'te sona erecek 2022 mali yıl kapsamlı beklentilerini koruduğunu bildirdi.

10,9 trilyon yen (82,9 milyar dolar) satış geliri hedefleyen Japon firma 155 milyar yen (1,17 milyar dolar) net kar, 360 milyar yen (2,73 milyar dolar) işletme karı bekliyor.


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