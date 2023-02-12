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Ekonomi, Asrın felaketi

Kuveyt'te depremzedeler için başlatılan kampanyada 67 milyon dolar toplandı

Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Salim Abdullah el-Cabir es-Sabah, yapılan yardımların Kuveyt halkının asaletini ortaya koyduğunu söyledi.

Gülşen Topçu   | 12.02.2023
Kuveyt'te depremzedeler için başlatılan kampanyada 67 milyon dolar toplandı Fotoğraf: Erçin Ertürk/AA

İstanbul

Kuveyt'te Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için başlatılan kampanyada toplanan yardım miktarı, 20 milyon 700 bin Kuveyt dinarını (yaklaşık 67 milyon dolar) aştı.

Kuveyt Sosyal İşler Bakanlığı, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 il ile Suriye'nin bazı kentlerini etkileyen depremler nedeniyle "Kuveyt yanınızda" temasıyla yardım kampanyası düzenledi.

Kuveyt devlet televizyonunda saat 12.00'de başlatılan ve 12 saat devam eden kampanyada 129 bini aşkın kişi ve kuruluşun yaptığı yardımlar 67 milyon doları geçti.

Kampanyaya dernekler, kamu yararına çalışan vakıflar, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve halk katılım sağladı.

Dışişleri Bakanı Şeyh Salim Abdullah el-Cabir es-Sabah, Kuveyt televizyonuna yaptığı açıklamada, depremzedeler için başlatılan kampanya kapsamında toplanan bağışların Kuveyt halkının asaletini ortaya koyduğunu belirtti ve katılan herkese teşekkür etti.

Depremin yaşandığı ilk günden itibaren Kuveyt'in hem hükümet hem halk olarak depremzedelere destek verdiğini dile getiren Bakan es-Sabah, bunun Kuveyt halkı için alışılageldik bir durum olduğunu ifade etti.

Bakan Sabah, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a, depremin başından bu yana depremzedelere destek için aldığı tüm kararlar için teşekkür etti.

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