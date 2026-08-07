Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan "Mekke Ortak Savunma Anlaşması"na ilişkin açıklama yaptı.

Siyasilerden "Mekke Ortak Savunma Anlaşması"na ilişkin açıklama Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan "Mekke Ortak Savunma Anlaşması"na ilişkin açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, bugün Mekke’de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın imzalandığı hatırlatarak, şunları kaydetti:

“Dost ve kardeş ülkeler Suudi Arabistan ile Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması, bölgemizin güvenlik mimarisine katkı sağlayacak tarihi bir adımdır. Herhangi bir ülkeyi hedef almayan bu anlaşma, ortak güvenlik, caydırıcılık, savunma sanayii işbirliği ve bölgesel istikrar anlayışını güçlendirirken Türkiye’nin barış odaklı dış politika vizyonunu ve çok boyutlu stratejik işbirliklerini daha da ileri taşımaktadır. Bu anlaşmayla güvenlik alanında oluşan stratejik işbirliği ruhunun bağlantısallık, ticaret, finans ve yatırım başta olmak üzere ekonomik işbirliklerine de ivme kazandırmasını bekliyoruz. Küresel kurumların ve kuralların zayıfladığı günümüz ortamında bölgesel işbirlikleri öne çıkmaya başlamıştır. Gelecekte oluşacak daha adaletli küresel bir düzene de bu işbirlikleri zemin oluşturabilecektir.”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ortak tarih, kardeşlik ve dayanışma temelinde atılan bu önemli adımın bölge, İslam alemi, küresel barış için hayırlı olmasını diledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu da NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında kolektif güvenliği ve bölgede istikrarı artıracak tarihi bir anlaşma imzalandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ortak Savunma Anlaşması ile savunma işbirliği tüm boyutlarıyla gelişecek ve birimize yapılan saldırı, hepimize yapılmış sayılacak. Bununla birlikte bugün atılan imza, sadece 3 ülkenin değil, gönül coğrafyamız açısından da yeni bir güvenlik sahasını gün yüzüne çıkarmaktadır. Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerinin Hazar'dan Körfez'e, oradan Hint Okyanusu'na açılan kapısı yani güney koridoru artık daha büyük bir güvence altındadır. Ayrıca Çin'den Avrupa'ya uzanan Orta Koridor'un teminatı da güçlendirilmiştir.

Türk dünyasının hem kuzeyden hem güneyden iki sağlam koridora sahip olması, şüphesiz ticaretimiz, turizmimiz, insanımız için daha fazla kalkınma anlamına gelecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'Türkiye Yüzyılı' dediğimiz şey tam da budur. İçeride güçlü, dışarıda söz sahibi, gönül coğrafyamıza umut olan birlik içinde bir Türkiye. Allah birliğimizi daim eylesin."