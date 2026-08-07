TEKNOFEST Mavi Vatan ziyaretçi kayıtları başladı

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, 20-23 Ağustos'ta Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ana yürütücülüğünde, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirilecek TEKNOFEST Mavi Vatan, Türkiye'nin denizlerdeki gücünü ve bu alandaki ileri teknolojik yetkinliğini gençlerle buluşturarak, denizcilik kültürünü geleceğe taşıyacak.

Denizcilik ve su altı teknolojilerine odaklanan etkinlikte, İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, Su Altı Roket Yarışması ve İnsansız Deniz Aracı Yarışması düzenlenecek. TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında ziyaretçiler, TCG Savarona, TCG Anadolu, TCG 18 Mart Denizaltısı, TCG Murat Reis Denizaltısı gibi Türk donanması gemilerinin yakından görülebileceği gezilere katılım sağlayabilecek. Türk Donanması sergisi, SAT, SAS ve deniz havacılık birimlerinin gösterileri, denizcilik kültürü etkinlikleri ve savunma sanayine dair birçok etkinliğin yer alacağı festivale ziyaretçi giriş ve çıkışları, 09.00-18.00 saatleri arasında yapılabilecek.

Kayıtlar çevrim içi yapılacak

Katılımın ücretsiz olduğu TEKNOFEST Mavi Vatan'a giriş yapabilmek için ziyaretçilerin etkinlik öncesinde, "https://mth.tc/TEKNOFESTMAVIVATAN2026" web adresi üzerinden çevrim içi kayıt yaptırması gerekiyor.

Etkinliğe kayıt yaptırmak isteyen ziyaretçilerin, NSosyal hesabının bulunması gerekiyor.

Katılımın sınırlı sayıda olduğu etkinlikte, her ziyaretçi için ayrı bilet oluşturulması gerekiyor. Ancak 7 yaş altı çocuklar için kayıt şartı bulunmuyor.

Ziyaretçi kaydı ve etkinliğe dair tüm detaylara, "www.teknofest.org" adresinden ulaşılabiliyor.

"TEKNOFEST Drone Şampiyonası"nın birinci etabı yarın Şırnak'ta başlıyor

Öte yandan TEKNOFEST kapsamında Şırnak'ta düzenlenecek "Drone Şampiyonası"nın birinci etabı yarın başlıyor.

Şehir Stadı'ndaki yarışlara, 11 ilden 32 lisanslı sporcu katılacak. Şampiyona, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin (STM) yürütücülüğünde düzenlenecek.

İlk etabı Şırnak'ta, ikinci etabı Batman'da gerçekleştirilecek yarışların tamamlanmasının ardından, dereceye giren sporcuların katılımıyla 30 Eylül'de Şanlıurfa'da şampiyonanın finali yapılacak.

Şırnak Valisi Birol Ekici, gazetecilere yaptığı açıklamada, dron yarışmasının kentte düzenlenmesinin heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Şampiyonaya 5 bin öğrencinin seyirci olarak katılacağını belirten Ekici, şunları kaydetti:

“32 lisanslı sporcu dronlarıyla yarın yarışmaya katılacak. Şehrimizden bu yarışma için olağanüstü bir başvuru yapıldı. 17 bin 393 kişi, 30 Eylül'de Şanlıurfa'da düzenlenecek TEKNOFEST Drone Şampiyonası'na katılmak üzere başvuru yaptı. Bunlardan 22'si yarı finalist oldu. Şu an değerlendirmeler devam ediyor. 3'ü de finalist olmuş durumda. Bu yıl bu yarışmada şehrimize birincilik getireceğimize inanıyorum. Çünkü biz El Cezerilerin torunlarıyız. 1136 yılında Cizre'de doğan El Cezeri, bugün robotiğin ve sibernetiğin kurucusu, robot üreten İslam alimlerinin en çok bilgili olanı konumundadır. Bu topraklarda El Cezeri'yi yetiştirdik, hemen yakınlarımızda Aziz Sancar'ı yetiştirmiş bir bölgenin çocukları olarak, gelecekte çok fazla Cezeriler, çok daha fazla Aziz Sancarlar yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bilgi çağına ve Türkiye Yüzyılı'na da gençlerimizle en çok katkı yapan şehir olacağız. Bu konuda gençlerimize güveniyorum.”

Paydaş kuruluşlardan Belediye, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile Ticaret ve Sanayi Odası başta olmak üzere tüm kamu kuruluşlarına teşekkür eden Vali Ekici, vatandaşları etkinliğe davet etti.