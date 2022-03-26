Dolar
14.84
Euro
16.30
Altın
1,958.25
ETH/USDT
3,114.60
BTC/USDT
44,225.00
BIST 100
2,175.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'da "Nüfus Personeli Eğitim Programı"nda konuşuyor AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, partisinin Sancaktepe Danışma Meclisi’nde konuşuyor.
logo
Ekonomi

Muğla'da çam balı üreticileri bahar hazırlıklarına başladı

Türkiye genelinde çam balı üretiminde yüzde 90'lık oranla büyük paya sahip Muğla'da arıcıların bahar hazırlıkları başladı.

Ömer Kundakçı, Durmuş Genç   | 26.03.2022
Muğla'da çam balı üreticileri bahar hazırlıklarına başladı

Muğla

Ortaca Tepearası ve Eskiköy mahallelerinde kırsal alanlardaki arıcılar kovanlarda bakım ve besleme yaparak hazırlıklarını sürdürüyor.

Geçen yıl yaşanan orman yangınları ve kuraklıktan etkilenen arıcılar, zirai ilaç kullanan çiftçilerin daha dikkatli olmalarını istiyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, üreticileri ziyaret ederek yürütülen çalışmaları inceledi.

Saylak, gazetecilere, tarımsal üreticileri gündüz saatlerinde ilaçlama yapılmaması konusunda uyararak, gerek sahada gerekse duyurularla bilgilendirmeler yaptıklarını söyledi.

Bazı üreticilerin ilaçlama yaptıklarına şahit olduklarını anlatan Saylak, bu kişiler hakkında da yasal yaptırımları, gerekli uyarıları ve cezalandırmaları yaptıklarını kaydetti.

Herkesin birbirinin yaşam alanına ve üretim alanına saygı göstermesi gerektiğini belirten Saylak, "Tek tek herkesin başına nöbetçi koyabilecek durumda değiliz. Ama bunlar bizi gerçekten üzüyor. Buradan bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum. Muğla gibi bir yeryüzü cennetinde lütfen çevreye saygılı, toprağa saygılı, sularımıza saygılı, tüm canlılara saygılı şekilde tarımsal etkinlikleri yaparsak bizler de çok mutlu oluruz. Gündüz saatlerinde arıların dışarda olduğu süreçlerde lütfen zirai ilaçlamalarınızı yapmayın.” dedi.

Arıcılık yapan Ümmet Ziyan ise kış mevsiminin bu yıl çetin geçtiğini ve ilkbaharın biraz geç geldiğini ifade etti.

Mevsimsel şartlar nedeniyle stok sıkıntıları çektiklerini ve onları giderebilmek için arılara yem takviyesi yaptıklarını bildiren Ziyan, "Arılarımıza kek takviyesi yapıyoruz. Arılara ilkbahar bakımlarımızı yaptıktan sonra yaylalara, daha serin yerlere gideceğiz. Tabi bu arada narenciye de bekliyoruz burada. Arımız narenciyeden bal alacak. O zamanda da çiftçilerimiz narenciyeye zehir atıyor. Arılarımız zehir alıyor. Bütün emeklerimiz boşa gidiyor." diye konuştu.

Arıcı Ömer Ziyan da bu yıl arıların durumunun iyi olduğunu ve bakımlarını yaptıklarını anlattı.

Mayıs ayında yaylaya gideceklerini belirten Ziyan, "Bu sene güzel verim bekliyoruz, sadece biraz girdilerimiz fazla. Geçen yıl yangından dolayı çok kuraklık oldu. Kurak geçtiğinden verim de az oldu, ürünlerimiz az oldu. Tabi bizi de bütün arıcıları da etkiledi. Bu sene inşallah güzel geçecek, öyle düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 976 bin 505'e çıktı
Kovid-19'la mücadelede 'Rehavete kapılmadan aşı olmaya devam edilmeli' uyarısı
Çin'de son 24 saatte 1335, Hong Kong'da 10 bin 405 Kovid-19 vakası tespit edildi
Avustralya’da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyonu geçti
Türkiye'de 15 bin 303 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 68 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Muğla'da çam balı üreticileri bahar hazırlıklarına başladı

Muğla'da çam balı üreticileri bahar hazırlıklarına başladı

Tarım ve Orman Bakanlığından arıcılara ilave şeker arzı müjdesi

'Pala Kemal Efe' 42 yıldır Yörük kıyafetiyle tespih satıyor

Bodrum'da denizin çekilmesiyle Tavşan Adası'na uzanan tarihi surlar ortaya çıktı

Bodrum'da denizin çekilmesiyle Tavşan Adası'na uzanan tarihi surlar ortaya çıktı
Muğla'daki turizmcilerin gözü İngiltere ve İran pazarında

Muğla'daki turizmcilerin gözü İngiltere ve İran pazarında
Ülkelerine dönemeyen Ukraynalı milli kürekçiler, Köyceğiz'de misafir ediliyor

Ülkelerine dönemeyen Ukraynalı milli kürekçiler, Köyceğiz'de misafir ediliyor