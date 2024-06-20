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Ekonomi

Mayıs ayı bütçe uygulama sonuçları açıklandı

Bütçe gelirleri mayısta 1 trilyon 7 milyar 136 milyon lira, giderleri 787 milyar 728 milyon lira olarak hesaplandı. Bütçede mayısta 219 milyar 409 milyon lira fazla oluşurken ocak-mayıs döneminde 471 milyar 903 milyon lira açık kayıtlara geçti.

Zeynep Duyar  | 20.06.2024 - Güncelleme : 20.06.2024
Mayıs ayı bütçe uygulama sonuçları açıklandı

Ankara

Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri mayısta 1 trilyon 7 milyar 136 milyon lira, giderleri 787 milyar 728 milyon lira oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, mayısta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 83,3 artarak 1 trilyon 7 milyar 136 milyon liraya, bütçe giderleri de yüzde 83 artışla 787 milyar 728 milyon liraya ulaştı.

Ocak-mayıs döneminde ise bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 101 yükselerek 3 trilyon 240 milyar 147 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 97,9 artarak 3 trilyon 712 milyar 50 milyon lira oldu.

Merkezi yönetim bütçesi mayısta 219 milyar 409 milyon lira fazla, ocak-mayıs döneminde ise 471 milyar 903 milyon lira açık verdi.

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