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Ekonomi

Gıda denetimleri Kurban Bayramı'nda da hız kesmedi

Bakan Yumaklı, 1 Haziran'dan bugüne kadar gıda iş yerlerine yönelik 56 bin 38 denetim gerçekleştirildiğini belirterek, "Denetimler sonucunda 608 kişi/iş yerine toplamda 39 milyon 629 bin 334 lira idari para cezası uygulandı" ifadesini kullandı.

Mehmet Can Toptaş  | 20.06.2024 - Güncelleme : 20.06.2024
Gıda denetimleri Kurban Bayramı'nda da hız kesmedi

Ankara

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yazılı açıklamasında, tarladan çatala kadar gıdanın her adımını kontrol altında tutmanın, güvenilir gıdayı vatandaşlara sunmanın gayreti içinde çalışmaları sürdürdüklerini bildirdi.

Piyasada haksız rekabetin etkin biçimde önlenmesi için de çaba gösterdiklerini vurgulayan Yumaklı, Bakanlık olarak geçen yıl 1 milyon 300 bin resmi gıda kontrolü gerçekleştirdiklerini ve 18 bin 948 işletme için idari para cezası uyguladıklarını kaydetti.

Yumaklı, gıda güvenilirliğini teminen yürütülen bu faaliyetlerin her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı öncesinde aksatılmadan, titizlikle ve aralıksız yürütüldüğüne dikkati çekti.

7 bin 500'den fazla gıda kontrol görevlisi tarafından Türkiye genelinde gıda resmi kontrollerinin yoğunlaştırıldığına işaret eden Yumaklı, "1 Haziran'dan bugüne kadar Türkiye genelinde toplam 56 bin 38 denetim gerçekleştirildi. Söz konusu denetimler sonucunda 608 kişi/iş yerine toplamda 39 milyon 629 bin 334 lira idari para cezası uygulandı. 3 işletme için ise savcılığa suç duyurusunda bulunuldu." ifadelerini kullandı.

Tüketicilere çağrı

Kurban Bayramı ile birlikte ekiplerin denetimlerini artırdığını vurgulayan Yumaklı, denetimlerde şeker ve şekerli mamuller, pastacılık ürünleri, unlu mamuller, tatlı üretim ve satış yerleri başta olmak üzere tüm gıda işletmelerine yönelik hassasiyet gösterildiğini bildirdi. Bakan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Tüketicilerimiz gıda ile ilgili herhangi bir ihbar ve şikayeti için Türkiye'nin her yerinden Alo 174 Gıda Hattı'na ya da 0 501 174 0 174 numaralı WhatsApp Gıda İhbar Hattı'na bildirebilirler. Hiç şüphesiz en iyi denetçi tüketicinin kendisidir. Tüketicilerimiz bu sürece ne kadar dahil olursa o kadar hızlı ve kolay sonuç alabiliyoruz. Vatandaşımızın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmıyoruz, açtırmayacağız."

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