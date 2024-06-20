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Ekonomi

Yaklaşık 2 milyon emekli çalışmaya devam ediyor

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) Mart 2024 verilerine göre, 1 milyon 943 bin 579 emekli, sosyal güvenlik destek primiyle çalışmayı sürdürüyor.

Özcan Yıldırım  | 20.06.2024 - Güncelleme : 20.06.2024
Yaklaşık 2 milyon emekli çalışmaya devam ediyor

Ankara

Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 16 milyon 154 binden fazla kişinin SGK'den emeklilik ve yaşlılık aylığı aldığını belirterek, emeklilerin bir kısmının ekonomik nedenlerden dolayı çalışmaya devam ettiğini söyledi.

SGK'nin Mart 2024 verilerine göre, 1 milyon 943 bin 579 emeklinin SGK'ye sosyal güvenlik destek primi ödenmesiyle çalışmayı sürdürdüğüne dikkati çeken Ergün, şunları kaydetti:

"Veriler bize yaklaşık 2 milyon emeklinin çalışmaya devam ettiğini gösteriyor. Kayıtlı çalışan emekli sayısı kadar, kayıt dışı çalışan ya da çalıştırılan emeklimiz var. Kayıtlı ve kayıt dışı 4 milyon emekli çalışmak zorunda kalıyor. Bu da emeklilerin yaklaşık dörtte birine karşılık geliyor. EYT düzenlemesiyle birlikte çalışan emekli sayısı hızla arttı. Bu tablonun tek bir sebebi var ekonomik nedenler. Emeklilerimiz geçinemedikleri için çalışmak zorunda kalıyor. Emekli aylıklarında artış yapılarak emeklilerin çalışmamaları ve bu sayede oluşacak istihdam açığından gençlerin faydalanması sağlanabilir."

"Primlerin emeklilere geri dönüşü sağlanmalı"

Kazım Ergün, sosyal güvenlik destek primiyle kayıtlı şekilde çalışan emeklilere bu durumun ilave bir geri dönüşünün olmadığını, SGK'ye kayıtlı çalışmaya devam eden emeklilere ilave imkanların sağlanması gerektiğini söyledi.

Sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmak durumunda kalan emeklilerin kayıtlılığının teşvikinin önemine değinen Ergün, "Çalışan emeklilerimiz için yapılan prim ödemesinin emeklilere bir şekilde geri dönüşü sağlanmalı. Bu emekli aylıklarından artış sağlayacaktır." dedi.

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