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Ekonomi

Maliye, kırmızı et sektörünün devlerini kayıt dışılık takibine aldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu, kırmızı et sektöründeki kayıt dışılığı yakın takibe alırken, sektörün önde gelen 4 büyük üreticisine yönelik kapsamlı inceleme yapıldı ve 3 milyar liralık kazancın kayıt dışı bırakıldığı saptandı.

Deniz Çiçek Palabıyık, Hülya Ömür Uylaş  | 16.02.2025 - Güncelleme : 16.02.2025
Maliye, kırmızı et sektörünün devlerini kayıt dışılık takibine aldı

Ankara

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgilere göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK), işlenmemiş gıda, akaryakıt, demir-çelik, tütün ve kuyum sektörlerinin ardından gözünü kırmızı et sektörüne dikti.

Kırmızı et sektörüne yönelik risk analizi ve saha çalışmalarını artıran ekipler, ilk aşamada özellikle sektöre yön veren 4 büyük mükellefe ait büyükbaş hayvan üretim yerlerine yönelik fiili sayım gerçekleştirdi.

Bu üreticilerin 7 ildeki tesislerinde saha denetimleri yapıldı, sayımlar diğer illere yayılarak devam edecek.

Vergi müfettişleri koordinasyonunda gerçekleştirilen fiili sayımlara gelir uzmanları ile Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı veteriner hekimler de katıldı.

Riskli mükellefler incelemeye alındı

Saha denetimlerinde, işletmelerdeki canlı hayvan varlığına ve küpelerine yönelik de kontrol yapıldı.

Bu süreçte riskli bulunan mükellefler, vergi incelemesine alındı. Bu mükelleflerin 3 milyar lirayı bulan kazancını kayıt dışı bıraktığı belirlenirken, buna ilişkin cezalı vergi tarhiyatı yapıldı.

Bakanlık ekipleri, gelecek haftalarda sektöre yönelik saha çalışmalarını genişletecek.

"Sektörün sağlıklı gelişmesini sağlayacağız"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin değerlendirmesinde, vergi adaletini sağlamak ve adil rekabeti korumanın, öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"İlgili bakanlıklarla koordinasyon ve işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Kayıt dışılıkla etkin mücadele ederek, sektörün sağlıklı şekilde gelişmesini sağlayacağız. Bu denetimlerle kayıt dışı faaliyetleri tespit ederek vergisel yükümlülüklerin eksiksiz yerine getirilmesini amaçlıyoruz. Böylece, adil rekabet ortamı için piyasa bozucu fiilleri işleyenleri tespit ediyoruz."

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