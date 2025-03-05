Küresel tekstil sektörü İstanbul'da buluştu
Tekstil sektörünün önde gelen firmalarını, profesyonellerini ve yeniliklerini bir araya getiren önemli etkinlikler arasında yer alan Texhibition İplik, Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı (Texhibition İstanbul) başladı.
İstanbul
İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) tarafından İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenlenen ve bu yıl 500'ün üzerinde katılımcı firmanın bulunduğu Texhibition İstanbul kapılarını ziyaretçilerine açtı.
Toplam 125 farklı ülkeden gelen katılımcılarla birlikte 25 binden fazla ziyaretçinin ağırlanması hedeflenen fuarın açılışı nedeniyle Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla tören düzenlendi.
Törende konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, birlik ve beraberlik içerisinde Texhibition gibi güzel şeyler yaptıkları sürece tekstil ve hazır giyimin ülke ihracatına vereceği katkının giderek artacağını söyledi.
Son 1,5 yılda tekstil ve hazır giyimde hızın biraz kaybedildiğini dile getiren Gültepe, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kapasite düşüşleri yaşadık, yaşıyoruz. Ama zorun geride kaldığını düşünüyoruz. Çünkü gerçekten Texhibition'a o kadar fazla talep var ki biz de bu talepler için sürekli arkadaşları arıyoruz. Hem iç pazara hem de dış pazara hizmet eden güzel ve etkileşimi yüksek bir fuar. Bu nedenle Texhibition'ın prestijli fuarlar arasına alınacağını düşünüyoruz. Türkiye mobilya, plastik, kimya, halı ve ayakkabı gibi birçok sektörde marka oldu artık. İstanbul'u dünyanın en büyük moda şehri yapma potansiyelimiz var. Bu çalışmalar onun altyapısı."
Mustafa Gültepe, zor dönümü geride bıraktıklarını kaydederek, "Bundan sonra özellikle bahsetmiş olduğumuz kur ile enflasyon arasındaki korelasyonda yavaş yavaş hareketlenme var. İnşallah daha hızlanarak özellikle maliyetler içindeki iş gücü maliyetlerini dengelemesi ve Türkiye'nin pahalı olması noktasında bizlere destek ve yardım olur." diye konuştu.
"Dünyanın da en önemli fuarlarından biri haline geldik"
İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz de bu yıl 7'ncisini gerçekleştirdikleri fuarı 42 bin 850 metrekare alanda düzenlediklerini belirterek, 500'ün üzerinde katılımcı firmanın bulunduğunu, 125 ülkeden toplamda 25 bin ziyaretçiyi beklediklerini söyledi.
Sadece Avrupa'nın değil dünyanın da en önemli fuarlarından biri haline geldiklerini dile getiren Öksüz, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bunu geliştirmeye devam ediyoruz. Daha iyi yerlere getirmek için de elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Burada Ticaret Bakanlığımızın destekleri çok önemli. Fuarımızın prestijli fuar kapsamına alınması konusunda çalışmalar var. Bunların da inşallah yakında neticeleneceğini ümit ediyorum. Bu, bizim fuarımızın da üçlenmesine sebep olacaktır. 7 binin üzerinde uluslararası ziyaretçi planlıyoruz fuarımızda. Yabancı alıcı firmalarımızı da ihracatçılar ile bir araya getiriyoruz. Fuarımızda seminerler ve paneller, geleneksel tekstilin yanı sıra teknik tekstile dikkat çeken inovasyon alanı, katılımcı firmaların kreatif temalarını öne çıkaran trend alanları, seçkin denim firmalarımızın yer aldığı Blue&Black bölümü, sürdürülebilirlik temasının işlendiği ve firma stoklarının değerlendirilmesi amacıyla kurduğumuz ReValue Stock Hub alanı da fuarımıza değer katmaya devam ediyor."
Öksüz, ihtiyaç duydukları anda tekstil, hazır giyim, mobilya ve deri sektörleri de dahil olmak üzere hayata geçirilen KOSGEB İstihdam Destek Programı'nın KOBİ'lere moral kaynağı olduğunu kaydederek, emeği geçenlere teşekkür etti.
Ahmet Öksüz, "Firmalarımızın üretim maliyetlerine can suyu olacak bu önemli destek mekanizmasının önümüzdeki süreçte tüm sektörü kapsaması konusunda desteklerinizi istihdam ediyoruz. Çünkü sektörümüzün sadece yüzde 35'i bundan faydalanabilmekte, KOBİ ölçeğinde olan firmalarımız. Ancak bunu genişletmemiz hakikaten çok önemli." diye konuştu.
Toplam 125 farklı ülkeden gelen katılımcılarla birlikte 25 binden fazla ziyaretçinin ağırlanması hedeflenen fuar 7 Mart'ta sona erecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.