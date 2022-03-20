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Ekonomi

TİM'den Uluslararası Makine Fuarı'nda zabıtaların teftiş girişimine ilişkin açıklama

TİM'den, Uluslararası Makine Fuarı'nda zabıtaların teftiş girişimine ilişkin yapılan açıklamada, "Uluslararası ticaret etkinliğine ev sahipliği yaptığımız organizasyonda yaşanan bu olaylar, ülke imajına büyük zarar vermektedir." ifadesi kullanıldı.

Ergin Garip   | 20.03.2022
TİM'den Uluslararası Makine Fuarı'nda zabıtaların teftiş girişimine ilişkin açıklama

İstanbul

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM), Uluslararası Makine Fuarı'nda zabıtaların teftiş girişimine ilişkin yapılan açıklamada, 17-20 Mart'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen, aralarında 224 yabancı firmanın ve yurt dışından ziyaretçilerin de bulunduğu Makine Fuarı'na, açılış günü Bakırköy Belediyesi tarafından "denetim" adı altında "baskın" gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakırköy Belediyesi, ocak ayında da İstanbul Dünya Ticaret Merkezi'nde düzenlenen Avrupa'nın en büyük mobilya fuarına benzer bir şekilde baskın gerçekleştirmiş ve ülke imajımız açısından son derece olumsuz bir görüntü çizen eylemde bulunmuştu. Zabıta baskını nedeniyle içlerinde Almanya, Hollanda, Katar ve Umman'dan gelen ticaret grup başkanları ve birçok yabancı ülkeden gelen heyetlerin konuşmalarının ve konuşmacılarının da bulunduğu resmi açılış programı yapılamamıştır.

Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak, ihracatımızda tarih yazdığımız böylesi bir dönemde, ülkemizin kalkınması için gece gündüz demeden ihracatı artırmak için çalışan fedakar ihracatçılarımıza önemli bir uluslararası fuarda baskın yapılmasını 100 bini aşkın ihracatçının tek çatı kuruluşu olarak kınıyoruz. Ayrıca, uluslararası bir ticaret etkinliğine ev sahipliği yaptığımız böylesi önemli bir organizasyonda yaşanan bu tür olaylar, ülke imajına da büyük zarar vermektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin fedakar ihracatçılarına, yabancı yatırımcıların gözleri önünde Bakırköy Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bu elim hadisenin tekrar etmemesini 100 bini aşkın ihracatçımız adına temenni ediyoruz."


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