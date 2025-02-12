Dolar
36.11
Euro
37.44
Altın
2,889.58
ETH/USDT
2,616.30
BTC/USDT
96,093.00
BIST 100
9,853.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Endonezya'da, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'ya "Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg"u hediye etti -VTR-
logo
Ekonomi

Küresel endeks sağlayıcısı MSCI endekslerde değişikliğe gitti

Küresel endeks sağlayıcılarından MSCI, dünya genelinde endeks değişikliklerini açıkladı, Türkiye'de Anadolu Efes endeksten çıkarıldı.

Ali Canberk Özbuğutu  | 12.02.2025 - Güncelleme : 12.02.2025
Küresel endeks sağlayıcısı MSCI endekslerde değişikliğe gitti

İstanbul

MSCI, küresel endekslerde 28 Şubat seans kapanışından itibaren geçerli olacak değişiklikleri açıkladı.

Buna göre, Türkiye'de Anadolu Efes MSCI Global Standard Türkiye Endeksi'nden çıkarılırken, endekse dahil edilen hisse olmadı.

Analistler, bazı uluslararası fonların, portföylerini MSCI endeksine paralel yönettiklerini belirterek, bu fonların, endeks değişimlerine göre pay piyasalarında pozisyonlarını ayarladıklarını ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor
Türkiye ile Endonezya arasında 13 anlaşma imzalandı
Yurdun çeşitli bölgelerinde kar yağışı etkili oluyor
Muşlu aileler DEM Parti binası önündeki eylemlerini sürdürdü
AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı

Benzer haberler

Küresel endeks sağlayıcısı MSCI endekslerde değişikliğe gitti

Küresel endeks sağlayıcısı MSCI endekslerde değişikliğe gitti

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet