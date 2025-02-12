Dolar
36.10
Euro
37.47
Altın
2,889.29
ETH/USDT
2,616.30
BTC/USDT
96,178.00
BIST 100
9,849.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Endonezya'da, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'ya "Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg"u hediye etti -VTR-
logo
Ekonomi

AJet'ten yurt içi uçuşlarda indirimli bilet kampanyası

Şirket, ramazan ayını da kapsayan dönemde 100 bin bileti 699 liradan satışa sundu.

Kenan Irtak  | 12.02.2025 - Güncelleme : 12.02.2025
AJet'ten yurt içi uçuşlarda indirimli bilet kampanyası

İstanbul

AJet, ramazan ayını da kapsayan dönemde, yurt içi uçuşlarda geçerli indirimli bilet kampanyasını başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yurt içinde 41 noktaya uçuş yapan AJet'in indirimli biletleri, 12 Şubat saat 11.00'den 13 Şubat saat 23.59'a kadar satışta olacak. İndirimli biletler, 24 Şubat-25 Mart tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

AJet'in indirimli bilet kampanyasında, 100 bin koltuk satışı yapılacak.

Tüm yurt içi (KKTC hariç) tek yön uçuşları kapsayan kampanya ile vergi ve harçlar dahil 699 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulan "basic" biletler, sadece AJet.com ve AJet mobil uygulamasından alınabilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor
Türkiye ile Endonezya arasında 13 anlaşma imzalandı
Yurdun çeşitli bölgelerinde kar yağışı etkili oluyor
Muşlu aileler DEM Parti binası önündeki eylemlerini sürdürdü
AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı

Benzer haberler

AJet'ten yurt içi uçuşlarda indirimli bilet kampanyası

AJet'ten yurt içi uçuşlarda indirimli bilet kampanyası

AJet'in İstanbul-Mostar uçuşları 4 Haziran'da başlayacak

AJet, Stockholm'e 2 Haziran'da direkt sefer başlatacak

AJet bazı uçuşlarını iptal etti

AJet bazı uçuşlarını iptal etti

AJet'in ocak ayındaki zamanında kalkış-varış oranları yüzde 80'in üzerine çıktı

AJet'in ocak ayındaki zamanında kalkış-varış oranları yüzde 80'in üzerine çıktı
AJet'in İstanbul-St.Petersburg uçuşları 15 Mart'ta başlıyor

AJet'in İstanbul-St.Petersburg uçuşları 15 Mart'ta başlıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet