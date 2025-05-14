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Ekonomi

Küresel endeks sağlayıcısı MSCI endekslerde değişikliğe gitti

Küresel endeks sağlayıcılarından MSCI, dünya genelinde endeks değişikliklerini duyururken Türkiye'nin küçük ölçekli şirketler endeksine 9 yeni hissenin eklendiğini, 4 hissenin çıkarıldığını bildirdi.

Mahmut Çil  | 14.05.2025 - Güncelleme : 14.05.2025
Küresel endeks sağlayıcısı MSCI endekslerde değişikliğe gitti

İstanbul

MSCI, küresel endekslerde 30 Mayıs seans kapanışından itibaren geçerli olacak değişiklikleri açıkladı.

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Buna göre Türkiye küçük ölçekli şirketler endeksine Destek Finans Faktoring, GrainTürk Tarım, Kardemir (A), LDR Turizm, Lydia Yeşil Enerji Kaynakları, Oba Makarnacılık, Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret, Ral Yatırım Holding ve Tureks Turizm Taşımacılık eklendi.

Söz konusu endeksten CW Enerji, İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Vestel Beyaz Eşya ve Vestel Elektronik çıkarıldı.

Analistler, bazı uluslararası fonların, portföylerini MSCI endeksine paralel yönettiklerini belirterek, bu fonların, endeks değişimlerine göre pay piyasalarında pozisyonlarını ayarladıklarını ifade etti.

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