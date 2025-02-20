Dolar
36.32
Euro
37.99
Altın
2,950.89
ETH/USDT
2,731.30
BTC/USDT
97,215.00
BIST 100
9,802.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Kayseri'de 300 üreticiye arılı kovan desteği verilecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 300 üreticiye arılı kovan desteği verecek.

Esma Küçükşahin  | 20.02.2025 - Güncelleme : 20.02.2025
Kayseri'de 300 üreticiye arılı kovan desteği verilecek

Kayseri

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Kovan Sizden Arı Bizden Projesi"ne başvuran 300 arıcıya, 2'şer arılı kovan dağıtılacak.

Sekiz çerçeveden oluşacak kovanlarda üreticilere Belfaks, Karniyol veya Melez ırkı arı desteği sağlanacak.

Projeye, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) ihtisas kurslarını veya diğer arıcılık kurslarını başarıyla tamamlamış sertifika sahipleri, Arı Kayıt Sistemi'nde kaydı bulunanlar ile arıcılık eğitimi dersi aldığını belgeleyen ön lisans veya lisans diplomasına sahip olanlar başvurabilecek.

Başvurular, 24 Şubat'ta başlayıp 27 Şubat'ta sona erecek.

Başvuruya ve projeye ilişkin detaylı bilgiye, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin resmi web sitesinden ulaşılabilir.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyarbakır'da hastane misafirhanesinden cep telefonu çalan zanlı tutuklandı
Yurdun bazı kesimleri için kuvvetli kar uyarısı
Kışın sokakta yaşayan kimsesizlerin barınma ve temel ihtiyaçları karşılanıyor
Edirne'de çiftçiler lisanslı depolarda kapasitenin artmasını istiyor
Tekirdağ'da poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor

Benzer haberler

Kayseri'de 300 üreticiye arılı kovan desteği verilecek

Kayseri'de 300 üreticiye arılı kovan desteği verilecek

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet