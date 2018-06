Hem kapılarını hem gönüllerini 'çalıyorlar'

KAYSERİ - ESMA KÜÇÜKŞAHİN

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin uygulamaya koyduğu Yaşlı Destek Projesi (YADES) ile kimsesi olmayan ya da bakıma muhtaç yaşlıların evlerinin tadilatı, temizliği yapılıyor, kişisel bakımları için yardımcı olunuyor, evlerine sıcak yemek götürülüyor.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokolle hayata geçirilen ve yaklaşık 2 yıldır devam eden projeyle yaşlıların hem gönülleri kazanılıyor hem de güçlerinin artık yetmediği işler görevli ekip tarafından gerçekleştiriliyor.

Bazı yaşlıların saç ve sakal tıraşı ile sağlık kontrolleri için kapısı çalınırken, bazılarının evine ise kendilerini yalnız hissetmemeleri için sohbet amacıyla gidiliyor.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca yürütülen proje kapsamında görevlendirilen ekipler, 546 yaşlıdan yatalak olanları her hafta, daha iyi durumdakileri ise 15 günde bir ziyaret ediyor.

Ekipler, yaşlıların diğer kurumlarla olan iletişimlerini de sağlıyor, kiminin eski kimliği yenileniyor, kiminin faturalarını ödemesine yardımcı olunuyor.

"Evladın bile bu kadarını yapamıyor"

Belediyenin sunduğu bu hizmetten yararlanan yaşlı çiftlerden biri de Sahabiye Mahallesi'nde yaşayan Güzide ve Ramazan Büyük çifti. 73 yaşındaki Güzide Büyük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, artık ev işleri yapmaya gücünün yetmediğini söyledi.

Ekiplerin 15 günde bir kapısını çaldığını ifade eden Büyük, "Şu yaşımda ben ev süpüremiyorum, onlar her yeri süpürüyor, temizliyorlar. Allah razı olsun hepsinden. Dizlerim ağrıyor, usul usul kendimce bir şeyler yapmaya çalışıyordum, onlar gelince rahatladım. Cam, kapı siliyorlar, mutfağı temizliyorlar. Evladın bile bu kadarını yapamıyor. Kimi uzakta, kiminin başka işi oluyor." diye konuştu.

Ramazan Büyük ise belediyenin böyle bir hizmeti olduğunu bir arkadaşından duyduğunu, kendisinin de diğer yaşlıların yararlanabilmesi için hizmeti herkese anlattığını dile getirdi.

Üç çocuğu olduğunu belirten Büyük, "Bir evladım Hollanda'da yaşıyor. Türkiye'ye gelince evimizdeki bu hizmeti gördü, sevindi. Hollanda'da varmış böyle bir hizmet. Türkiye'de başlamasından dolayı mutlu oldu. Allah, belediyemizden razı olsun." dedi.

"Belediye her eksiğimizi tamamlıyor"

Esenyurt Mahallesi'nde yaşayan 85 yaşındaki Asker Taş da uzun yıllar hayvancılıkla uğraştığını, yaşlanınca hayvancılığı bırakmak zorunda kaldığını, sadece yaşlı maaşıyla geçimini sürdürdüğünü anlattı.

Yaşlılığın zor olduğuna işaret eden Taş, şöyle devam etti:

"Bizimle ilgilendikleri için çok sağ olsunlar. Her bir temizliğimizi yapıyorlar, 'Var mı bir ihtiyacınız?' diye soruyorlar. Belediye her eksiğimizi tamamlıyor. Evlatlarımız bizden de çok memnun kalıyorlar. Gelinler, oğullar gelip görüyorlar yapılanları. Allah belediyemizden razı olsun, gelenlerden, hatırımızı soranlardan razı olsun. Hal hatır sormaları bize yetiyor, karnımız her şekilde doyar. Gönül alıyorlar, şuradan kapıyı açmaları yeter."

Gençliğinde hayvan güttüğünü, tereyağı, peynir yaptığını şimdi ise gücünün yetmediğini vurgulayan 95 yaşındaki Hediye Taş ise gelen ekiplerin evdeki her işi yaptığına dikkati çekti.

Ekiplerin eve gelmesine sevindiğini belirten Taş, "Onlar kapıdan girince keyifli oluyorum. Görmeyince hasta oluyorum. Allah hepsinden razı olsun." dedi.

"546 yaşlımıza evlerinde bakıyoruz"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de belediyenin bu projeden en büyük kazancının yaşlılardan alınan dua olduğunu aktararak şunları kaydetti:

"Yaşlılarımızın duasıyla bütçemiz bereketleniyor. Yaşlılarımıza huzurevinde de belediye olarak biz bakıyoruz. Bu projeyle de 546 yaşlımıza evlerinde bakıyoruz. Kuaför, berber hizmetinden evlerinin basit tadilatına her türlü hizmetlerini yapıyoruz. Yaşlılarımız çok keyif alıyor, mutlu oluyorlar. Onlara hizmet etmekten biz de keyif alıyoruz. Belediye olarak üstümüze düşen diğer vazifelerimizi yapıyoruz ancak insana dair yapılan hizmetleri de çok önemsiyoruz. Yaşlılarımızı kimi zaman gezilere götürüyoruz, onlara yönelik sosyal faaliyetler de gerçekleştiriyoruz."