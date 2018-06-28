Türkiye'de nadir vaşak türleri tespit edildi

ANKARA - Zehra Aydın Turapoğlu

Türkiye'deki vaşakların genetik çeşitliliği konusunda yapılan araştırma, Antalya ve Erzincan'da dünyanın hiçbir bölgesinde rastlanmayan "haplotipler" (genetik açıdan yakın bağlantılı gruplar) bulunduğunu ortaya koydu.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, "Türkiye Vaşaklarının Genetik Çeşitliliği" araştırması yürütüldü.

AA muhabirinin Genel Müdürlük yetkililerinden aldığı bilgiye göre, proje kapsamında Türkiye'deki vaşaklar hakkındaki ilk genetik bilgiler yayımlandı.

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Benan Dinçtürk Botofte liderliğinde gerçekleştirilen projeye ilişkin yayımlanan bilgilerde, Türkiye'nin güneybatı, kuzeydoğu ve doğu bölgelerinde yaşayan popülasyonlarda tespit edilen 3 vaşak haplotipinden, Antalya ve Erzincan'da tespit edilen 2'sinin dünyanın başka hiçbir bölgesinde bulunmadığı belirtildi.

Antalya'daki vaşakların farklı koruma stratejisine ihtiyacı var

Antalya'da bulunan yeni vaşak haplotipinin, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Balkan vaşağının tek akrabası olduğu, bu nedenle Antalya popülasyonunun, diğer bölgelerdekine göre daha farklı koruma stratejisine gereksinim duyduğu ifade edildi.

Erzincan'da bulunan ve sadece Türkiye'de gözlemlenen haplotipin öneminin ise güney vaşaklarıyla değil kuzey vaşaklarıyla akrabalık göstermesinden kaynaklandığı aktarılarak, bunun Türkiye'nin, önemli bir göç hattı üzerinde bulunduğunun göstergesi olduğu vurgulandı.

Vaşakların korunması projelerine hız verilecek

Prof. Dr. Botofte, buzul ve buzul-arası dönemlerde, pek çok memeli için önemli bir refüj olduğu bilinen Anadolu'nun, pek çok vaşak popülasyonunu barındırdığını, vaşak çeşitliliğinin bu üç bölgede bulunandan çok daha fazla olduğunu dile getirerek, elde ettikleri genetik verilerin, Türkiye vaşaklarının korunması çalışmalarına ivme kazandıracağına inancını ifade etti.