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Yaşam

Kayseri'de bin 300 metre uzunluğunda yer altı şehri bulundu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, "Yer altı şehrinin 26 farklı kapıdan birbirine geçişi var. Gerekli temizlik ve aydınlatma çalışmaları tamamlandığında Kayseri için önemli bir değer daha ortaya çıkacak." dedi.

Esma Küçükşahin   | 21.11.2019
Kayseri'de bin 300 metre uzunluğunda yer altı şehri bulundu

Kayseri

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentte bin 300 metre uzunluğunda yeni bir yer altı şehri bulunduğunu bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Koramaz Vadisi'nde araştırmalar yapan Obruk Mağara Araştırma Grubu'ndan Ali Yamaç, Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı Kayseri Temsilcisi Prof. Dr. Osman Özsoy ve Erciyes Üniversitesi öğretim görevlisi Bilgin Yazlık, Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Heyettekilerden bölgede yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Büyükkılıç, Koramaz Vadisi'ne çok önem verdiklerini belirtti.

Bir ayağı Büyük Bürüngüz Mahallesi'nde olan vadide büyük bir yer altı şehri keşfedildiğini belirten Büyükkılıç, "Bin 300 metre uzunluğundaki yer altı şehrinin 26 farklı kapıdan birbirine geçişi var. Gerekli temizlik ve aydınlatma çalışmaları tamamlandığında Kayseri için önemli bir değer daha ortaya çıkacak." dedi.

Büyükkılıç, bu önemli çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

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