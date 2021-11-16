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Ekonomi

İstanbul'da Halk Ekmek ürünlerine zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İstanbul Halk Ekmek A.Ş (İHE), 250 gramlık normal ekmek dışındaki ambalajlı ürünlere yüzde 47’ye varan oranlarda zam yaptı.

Mücahit Türetken   | 16.11.2021
İstanbul'da Halk Ekmek ürünlerine zam

İstanbul

İHE'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 250 gramlık normal ve kepekli ekmeğin 1,25 TL olan fiyatı değişmezken, diğer ekmek ve unlu mamul ürünlerinde yüzde 12 ila yüzde 47 arasında değişen oranlarda zam yapıldı.

Zamla birlikte 670 gram tost ekmeğinin fiyatı 5,75 TL'den 8,50 TL'ye, 500 gramlık organik tam buğday ekmeği 7 TL'den 8,50 TL'ye, 200 gram galeta grissini 4,50 TL'den 6 TL'ye, 200 gram Akdeniz ekmeği 1,50 TL'den 2 TL'ye, 350 gram ruşeymli ekmek 5,25 TL'den 7,50 TL'ye, 400 gram çavdarlı ekmek 5,75 TL'den 7,50 TL'ye, 50 gramlık altın çörek 1,25 TL'den 1,50 TL'ye, 1 kilogramlık tam buğday unu ise 8 TL'den 9 TL'ye yükseltildi.

İHE, ekmek ve unlu mamullere son olarak temmuzda zam yapmıştı.

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