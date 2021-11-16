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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,99 değer kaybederek günü 1.685,60 puandan tamamladı.

Yunus Türk   | 16.11.2021
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 16,89 puan azalırken, toplam işlem hacmi 35,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,25 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,6 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 5,31 ile inşaat oldu.

Güne alıcılı başlayan Borsa İstanbul'da, 1.725,02 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçti ve günü önceki kapanışın yüzde 0,99 altında 1.685,60 puandan tamamladı.

Analistler, artan döviz kurları ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş eğiliminin pay piyasalarında satış baskısına neden olduğunu bildirdi.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu belirten analistler, yurt dışında ise Avro Bölgesi ve İngiltere'de enflasyon verilerinin takip edileceğini söyledi.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ve enflasyon baskılarıyla oynaklığın arttığı tahvil piyasalarındaki gelişmelerin de yatırımcıların odağında olacağını ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.720 puanın direnç, 1.660 ve 1.620 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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