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Ekonomi

İstanbul'da Halk Ekmek pidesi 1 liradan satılacak

Ramazan ayı boyunca İstanbul Halk Ekmek büfelerinde pide 1 liradan satılacak.

Andaç Hongur   | 04.05.2019
İstanbul'da Halk Ekmek pidesi 1 liradan satılacak

İstanbul

Ramazan ayı boyunca İstanbul Halk Ekmek büfelerinde pide 1 liradan satılacak.

İstanbul Halk Ekmek AŞ'nin duyurusuna göre, 300 gramlık pide, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterlik koordinasyonunda alınan karar gereği 2018'de olduğu gibi bu yıl da 1 liradan satışa sunulacak.

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