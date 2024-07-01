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Ekonomi

İstanbul Havalimanı'ndan yeni yolcu rekoru

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı'mızda 30 Haziran'da 268 bin 275 yolcuya hizmet verildi. Bu sayı, açıldığı günden bu yana tüm zamanların en çok yolcu sayısı olarak kayıtlara geçti." dedi.

Mertkan Oruç  | 01.07.2024 - Güncelleme : 01.07.2024
İstanbul Havalimanı'ndan yeni yolcu rekoru

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dün İstanbul Havalimanı'nda günlük 268 bin 275 yolcuyla rekor kırıldığını bildirdi.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, İstanbul Havalimanı'ndaki rekor yolcu trafiğine ilişkin bilgi verdi.

İç ve dış hatlardaki uçuş sayılarını da paylaşan Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı'mızda 30 Haziran'da 268 bin 275 yolcuya hizmet verildi. Bu sayı açıldığı günden bu yana tüm zamanların en çok yolcu sayısı olarak kayıtlara geçti." ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, yolcu sayısının dış hatlarda 205 bin 721, iç hatlarda 62 bin 554 olduğunu kaydetti.

İstanbul Havalimanı'nda dün dış hatlarda 1214 uçak trafiğinin gerçekleştiğini aktaran Uraloğlu, iç hatlarda da 378 olmak üzere toplam 1592 uçak trafiği gerçekleştiğine dikkati çekti.

Uraloğlu, son rekorun 2 Temmuz 2023'te 265 bin 961 yolcuyla kırıldığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"İstanbul Havalimanı'mız her geçen gün yeni bir rekor kırarak dünyada ne kadar önemli bir marka olduğunu gösteriyor. Hava yolunda dünyanın en önemli aktarma merkezi olan İstanbul Havalimanı'mızın artarak devam eden başarıları bizleri gururlandırıyor."

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