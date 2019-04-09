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Ekonomi

İslami turizmde Endonezya ve Malezya ilk sırada

Müslümanların Seyahat Tercihleri Endeksi'ne göre, İslam İşbirliği Teşkilatı üyeleri arasında Endonezya ve Malezya İslami turizmde uygun koşulları sağlayan ülkeler arasında ilk sırayı paylaşıyor.

Mahmut Atanur   | 09.04.2019
İslami turizmde Endonezya ve Malezya ilk sırada

Cakarta

Endonezya ve Malezya, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyeleri arasında İslami turizmde Müslümanlara uygun koşulları sağlayan en iyi ülkeler oldu.

MasterCard ve CrescentRating'in "Müslümanların Seyahat Tercihleri Endeksi 2019 Raporu"na göre, Endonezya ve Malezya İslami turizmde uygun koşulları sağlayan ülkeler sıralamasında 78 puan ile birinciliği paylaştı.

İİT üyesi ülkelerin değerlendirildiği listede, Türkiye ikinci sırada yer alırken, Suudi Arabistan üçüncü, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de dördüncü oldu.

İİT üyesi olmayan ülkeler listesinde ise Singapur birinci olurken, Tayland ikinci, Tayvan, İngiltere ve Japonya üçüncü sırayı aldı.

Malezya'nın birinci, Endonezya ve BAE'nin aynı puanla ikinci ve üçüncü olarak belirlendiği geçen yılki raporda Türkiye dördüncü olmuştu.

Endonezya Turizm Bakanı Arif Yahya şubatta yaptığı açıklamada, helal turizm sektöründeki büyümeyle bu yılki sıralamada birinci sıraya yükselme hedefi koyduklarını açıklamıştı.

Merkezi Singapur'da bulunan seyahat platformu CrescentRating'in, dünya genelinde 130 ülkeyi kapsayan araştırmasında, helal kesim, ibadet mekanları, İslam'a uygun hizmet ve etkinliklerin yanı sıra seyahat kolaylığı ve alışveriş olanakları dikkate alınıyor.

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