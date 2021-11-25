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Pamukkale'yi ara tatilde 35 bin kişi gezdi

Denizli'deki beyaz cennet Pamukkale, okulların 1 hafta tatil olduğu dönemde 35 bin 115 ziyaretçiyi ağırladı.

Sebahatdin Zeyrek   | 25.11.2021
Pamukkale'yi ara tatilde 35 bin kişi gezdi Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş / AA

Denizli

Hafta sonları da dahil edildiğinde 9 günü bulan ara tatili değerlendirmek isteyen ve Pamukkale'ye gelen tatilciler, turizmcilerin yüzünü güldürdü.

Bölgedeki termal tesislerde doluluk oranları yüzde 100'ü buldu.

Ara tatilin başladığı 13 Kasım'dan sonraki bir haftalık dönemde Pamukkale ören yerine, yaklaşık 35 bin 115 kişi giriş yaptı.

Denizli Turistik Otel ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, AA muhabirine, 9 günlük süreçte yoğun bir taleple karşılaştıklarını söyledi.

Pamukkale bölgesinde ara tatil sürecinde çok sayıda otelin tam doluluk yaşadığını aktaran Şen, "Ara dönemde otellerimiz yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Özellikle yerli misafirler talepte bulundu." dedi.

Şen, geçen hafta hava sıcaklıklarının 20 santigrat derecelerde ölçüldüğünü ve bunun da bölgeyi gezmek isteyenler için şans olduğunu dile getirdi.

Son dönemde yerli turistlerin kültürel varlıklara ilgisinin arttığını belirten Şen, "Pandemi sonrası yoğun olarak kültür turizmi yaşanıyor. Ülkemizin en güzel noktalarından birisi Pamukkale ören yeri olduğu için misafirler buraya gelmeden önce bilgi ediniyorlar. Buradaki Hierapolis Antik Kenti'nde birçok tarihi doku olan yer var." ifadelerini kullandı.

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