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Zigana Dağı Geçidi'nde kar yağışı ve sis etkili oluyor

Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan önemli kara yolu güzergahlarından 2 bin 50 rakımlı Zigana Dağı Geçidi'nde kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı.

Hakan Burak Altunöz   | 25.11.2021
Zigana Dağı Geçidi'nde kar yağışı ve sis etkili oluyor Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz - Anadolu Ajansı

Trabzon

Trabzon-Gümüşhane kara yolunda ve Torul ilçe sınırlarındaki Zigana Dağı, gece saatlerinde etkisi artıran kar yağışının ardından beyaza büründü.

Hava sıcaklığının sıfır dereceye kadar düştüğü bölgede yolculuk yapanlara görsel şölen yaşatan Zigana Dağı, beyaz örtüyle kaplanan dağlar ve yüksek dorukla fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekti.

Karayolları ekiplerinin kar nedeniyle 24 saat çalıştığı kara yolu güzergahında yer alan sokak hayvanlarının da yiyecek arayışında oldukları görüldü.

Bu arada, güzergahta etkili olan yoğun sis nedeniyle zaman zaman trafikte aksamalar yaşanıyor.



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