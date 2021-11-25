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Meteorolojiden yarın için Ege Denizi'nde fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Denizi'nde yarın için fırtına uyarısında bulundu.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 25.11.2021
Meteorolojiden yarın için Ege Denizi'nde fırtına uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Ege Denizi'nde yarın öğle saatlerinden itibaren güneyden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına esmesi öngörülüyor.

Fırtınanın aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

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