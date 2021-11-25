Meteorolojiden yarın için Ege Denizi'nde fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Denizi'nde yarın için fırtına uyarısında bulundu.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Ege Denizi'nde yarın öğle saatlerinden itibaren güneyden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına esmesi öngörülüyor.
Fırtınanın aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.