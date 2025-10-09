Dolar
41.72
Euro
48.53
Altın
4,024.63
ETH/USDT
4,368.80
BTC/USDT
122,681.00
BIST 100
10,805.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti
logo
Ekonomi

İslam İktisadı Ödülleri 28 Ekim'de sahiplerini bulacak

İslam iktisadı ve katılım finans alanında uluslararası ölçekte önemli bir yere sahip olan İslam İktisadı Ödülleri, 28 Ekim'de gerçekleştirilecek 13. İslam İktisadı ve Finansı Zirvesi'nde takdim edilecek.

Yunus Türk  | 09.10.2025 - Güncelleme : 09.10.2025
İslam İktisadı Ödülleri 28 Ekim'de sahiplerini bulacak

İstanbul

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, İLKE Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM) tarafından düzenlenen zirve kapsamında verilecek ödüller, İslam iktisadı ekosistemine katkı sunan akademik çalışmaları, yenilikçi tezleri, sahada hayata geçirilen başarılı uygulamaları ve uzun vadeli katkıları onurlandırmayı hedefliyor.

Bugüne kadar yalnızca bireysel akademik üretimleri değil, kurumların sektöre kazandırdığı yenilikçi projeleri ve katkıları da görünür kılan İslam İktisadı Ödülleri, hem teorik hem de pratik düzeyde güçlü bir referans noktası oluşturdu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Geçmiş yıllarda dünyaca tanınmış akademisyenlerden sivil toplum kuruluşlarına, üniversitelerden kamu kurumlarına kadar birçok değerli isim ve kurum bu ödüle layık görüldü.

İslam İktisadı Ödülleri, bu yıl da araştırma ödülü, tez ödülü, uygulama ödülü ve katkı ödülü olmak üzere dört ana kategoride verilecek.

Ödüllere yapılan başvurular, alanında önde gelen akademisyenler ve sektör temsilcilerinden oluşan jüri tarafından değerlendirilecek.

İslam İktisadı Ödülleri, yalnızca bir onurlandırma aracı değil, aynı zamanda alandaki yeni fikirlerin teşvik edilmesi, en iyi uygulamaların görünür kılınması ve gelecek vizyonunun güçlendirilmesi açısından da büyük önem taşıyor.

Ödüller, 28 Ekim'de Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek 13. İslam İktisadı ve Finansı Zirvesi'nde sahiplerini bulacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adana'da fırtına nedeniyle uçan okulun çatısı park halindeki araçlara zarar verdi
AFAD ve Türk Kızılay'dan insani yardım açıklaması: 100 bin tonun üzerinde insani yardım malzemesi Gazze'ye ulaştırıldı
Hatay'da sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oldu
Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altına düşecek
Milli Savunma Bakanı Güler, Gürcistan Savunma Bakanı Chikovani ile görüştü

Benzer haberler

İslam İktisadı Ödülleri 28 Ekim'de sahiplerini bulacak

İslam İktisadı Ödülleri 28 Ekim'de sahiplerini bulacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet