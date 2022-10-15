10. İslam İktisadı Atölyesi başladı
İlim Kültür Eğitim (İLKE) Vakfı çatısı altında faaliyetlerini sürdüren İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM) tarafından organize edilen "10. İslam İktisadı Atölyesi" başladı.
İstanbul
Krizlere "insan merkezli" çözümler sunmayı hedefleyen ve her yıl alanında yetkin araştırmacıların belirlenen konuyu farklı bakış açılarıyla derinlemesine ele almasını sağlayan atölye, bu sene "İktisadi Krizler ve İslam İktisadı" başlığıyla düzenleniyor.
10. İslam İktisadı Atölyesi'nin açılış etkinliği, İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Etkinliğin açılışında konuşan İLKE Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Lütfi Sunar, Türkiye'de pek çok programın devamsızlıkla karşı karşıya kaldığı bir dönemde İslam İktisadı Atölyesi'nin 10'uncusunu düzenlediklerini, salgın sürecinde dahi programı yüz yüze devam ettirdiklerini söyledi.
Atölyenin nitelikli ve derinlikli bir şekilde devam etmesine önem verdiklerini dile getiren Sunar, "Bugün içinde yaşadığımız iktisadi sistem krizlere dayalı bir sistem. Krizler bu sistemin normali olarak gözüküyor." dedi.
İçinden geçtikleri salgın ve enflasyonist ortamdan, tedarik ve arz sorunlarından bahseden Sunar, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu krizler, öyle görünüyor ki özellikle finans sektörünün maharetiyle bir sermaye transferi, varlık transferi sürecini tetiklemiş vaziyette. Ülkemizde buna yönelik önlemler alınmaya, dünyada birtakım sorunlar çıktıkça çözüm önerileri aranmaya çalışılıyor. Ancak görünen o ki mevcut sistem içerisinde bir çözüm bulmak da çok kolay değil. Bu anlamda bakıldığında aslında alternatif önerilerin tartışılması için de çok önemli bir zeminde bulunuyoruz. O sebeple İslam İktisadı Atölyesi'nin bu yılki konusu uluslararası iktisadi krizler ve İslam iktisadını çözüm önerileri olarak ele almak. Toplantıda tartışılan konuların ve meselelerin uygulamaya dönük olarak genişletilmesini ümit ediyoruz."
"Ortaya konulacak çözüm önerilerini ilgiyle takip edeceğiz"
Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Metin Özdemir, atölyenin konusunun çok kıymetli olduğunu belirterek, şöyle devam etti:
"İçinden geçtiğimiz ortam bu konuları konuşmak için de müsait bir ortam. Tabii dünya tarihi boyunca belki yüzlerce, binlerce kriz yaşadı insanoğlu ama bu krizlerin günümüze yaklaştıkça frekanslarının arttığını, sürelerinin uzadığını gözlemlemekteyiz. Tabii geçmişte bu krizler doğal afetlere, kuraklık ve kıtlık gibi nedenlere dayanıyordu ama artık finansal piyasaların çok gelişmiş olmasıyla birlikte spekülatif mevzular da bu işin içine girmeye başladı maalesef. Bu atölyede ortaya konulacak çözüm önerilerini insanlığın geleceği açısından ilgiyle takip edeceğiz."
Özdemir, oturumları mümkün olduğunca takip edeceklerini ve çıktıları okuyacaklarını bildirdi.
"Krizlerin çözümü noktasında insanlık adına çok büyük bir kazanım olabilir"
İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Alkan, makro ekonomik araçlarla borç ödeyebilme sisteminin sürdürülebilirliği üzerine kurulu olan bir dünya ekonomisi sisteminin hızla aşağıdan yukarıya gelen dalgalara karşı dayanıksızlaştığını ve krizlerle baş edemez hale geldiğini söyledi.
Alkan, "Dolayısıyla bu makro araçlar üzerinden yürütülen politikaların tekrar sorgulanmaya başladığı, insana inen bazı önerilerin artık dünyada gündeme gelmesinin sorunlu olduğu bir döneme giriyoruz." diye konuştu.
Krizlerin insanlar için büyük bir sıkıntı olduğunu ancak aynı zamanda bir fırsat oluşturduğunu dile getiren Alkan, şunları kaydetti:
"Eğer bir iddianız varsa, dünyaya adalet adına bir iddianız, öneriniz varsa işte bu krizler sizlere aynı zamanda bir fırsat oluşturuyor. Belli bir dönemdir gündemimizde olan İslam iktisadı ve bunun araçları eğer bu süreçte başarıyla kendini ispat edebilirse bu dönemin insanlık adına çok büyük bir kazanım olabileceğini de düşünüyorum."
"İslam iktisadı alanında hızlı gelişmeler yaşanıyor"
Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Karahan, İslam iktisadı alanındaki gelişmelere katkı sağlamak amacıyla 10 senedir böyle bir program aracılığıyla alana hizmet etmeyi sürdürdükleri söyledi.
İslam iktisadı alanının Türkiye'de son yıllarda gelişimine ve ilerleyişine hız kattığını dile getiren Karahan, birçok üniversitede lisans, yüksek lisans ve doktora programlarının ve araştırma merkezlerinin açıldığını; kamuda ve özelde bu alana dair girişimlerin, projelerin ve uygulamaların arttığını anlattı.
Karahan, İslam iktisadı alanındaki bu gelişimin ve ilerleyişin daha nitelikli bir hale gelmesi için hem bireysel hem kurumsal olarak desteklerini bu tür programlar aracılığıyla ortaya koyma fırsatı bulmaktan ve bu çalışmaların bir parçası olmaktan mutluluk duyduklarını bildirdi.
"İslam iktisadı, krizlerin aşmak için önemli hareket noktası"
İslam İktisadı Atölyeleri Tertip Heyeti Başkanı Prof. Dr. Necmettin Kızılkaya, geçen yılki atölyeden sonra iktisadi krizler konusunu ele almaya karar verdiklerini aktardı.
Her geçen gün dünyada krizlerin daha da arttığını gördüklerini dile getiren Kızılkaya, "İktisadi krizler sadece iktisat ve ekonomi ile açıklanmaz. Bu krizlerin hem siyasi ve sosyal nedenleri hem de sonuçları itibarıyla siyasi ve sosyal etkileri bulunmakta." diye konuştu.
Bir yerde çıkan iktisadi krizin toplumların değişik kesimlerini etkilediğini aktaran Kızılkaya, bir ülkede çıkan iktisadi krizin etkilerinin uzak bölge ve ülkelerde de görülebildiğini söyledi.
Kızılkaya, "Ne yazık ki iktisadi krizlerden en çok Müslüman toplumların etkilendiğini görüyoruz. Gerek global gerek lokal düzeyde Müslümanların ciddi manada krizlerden etkilendiğini görüyoruz. Bu krizleri aşma noktasında da İslam iktisadının önemli bir hareket noktası olacağını ve önemli açılımlar sağlayacağını düşünüyoruz. Bu nedenle de atölyeyi düzenledik." değerlendirmesinde bulundu.
"İslam iktisadı sahip olduğu tarihsel teorik temellerle insanlığın karşı karşıya kaldığı iktisadi krizleri aşma noktasında ciddi bir potansiyele sahip." diyen Kızılkaya, ekonomik krizlerin aynı zamanda "insani kriz ve değerler krizi" olduğunu anlattı.
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nin sertifikasyon programına ödül
Atölye kapsamında İslam iktisadı alanındaki çalışmaları desteklemek ve nitelikli çalışmaları teşvik etmek amacıyla verilen "İslam İktisadı Ödülleri" açılış etkinliğinde sahiplerini buldu.
İslam İktisadı Araştırma Ödülü, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ve IFCap Building çözüm ortaklığında hazırlanan Katılım Genç Gelişim Programı'na layık görüldü.
Ödülün; "katılım finans" alanında insan kaynağı potansiyelinin artırılması, mevcut insan kaynağının geliştirilmesi ve katılım finans alanında farkındalık ve finansal okuryazarlığın artırılması amacıyla hazırlanan, alanının ilk ve en büyük eğitim ve sertifikasyon programına verildiği bildirildi.
Katılım Genç Gelişim Programı'nın ödülü Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Metin Özdemir tarafından Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan'a takdim edildi.
"Bu alanın toplumu derinden etkileyebileceğini gençlere anlatmalıyız"
Göksel Aşan, burada yaptığı konuşmada, kurumların çoğunun İslami finans ile alakalı profesyonel eğitimleri kendilerinin vermeye çalıştığını belirterek, şöyle devam etti:
"Kurumlarımız kendi iç eğitimlerini veriyor. Üniversitelerimiz de veriyor. Zaten ne yapmak istediklerini belirlemiş iş gücüne hitap ediyorlar. Asıl büyük problemin diğer tarafta olduğu kanaatindeyim. Anketlerimizde de çıkıyor. Bizim, bu alanı (İslam iktisadı) tanıyıp, bu alanda çalışma niyeti olabilecek kişi sayısını, özellikle yeni mezun sayısını artırmamız gerekiyor. Havuzu ne kadar büyütebilirsek onun içinden seçme şansımız o kadar yüksek oluyor. Dar bir havuzdan, 'Biz alalım, aldıklarımızı nasıl olsa içeride eğitiriz.' yönteminin çok iyi olduğu kanaatinde değilim."
Aşan, üniversite öğrencilerinin İslam iktisadı ile alakalı düşüncelerinin "toplumun çok küçük bir kesimine hitap ettiği" yönünde olduğunu kaydederek, "Bizim, bu alanın çok daha geniş olduğunu, aslında çok ciddi bir büyüme potansiyeli bulunduğunu, toplumu ve bütün insanlığı derinden etkileyebilecek bir alan olduğunu, iş anlamında bir vaadi bulunduğunu gençlere bir şekilde anlatmamız lazım." diye konuştu.
İslam iktisadı ile ilgili yapacakları çok şey bulunduğunu dile getiren Aşan, iş birliklerini genişletmeleri gerektiğini burguladı.
Aşan, "Temel hedefimiz; bu alanda çalışmak isteyen gençlerimizin sayısını artırmak olmalı." ifadesini kullandı.
Diğer ödüller
İslam İktisadı Ödülleri kapsamında verilen "İslam İktisadı Araştırma Ödülü", İslam ekonomisi ve İslami finans alanına kazandırdığı "Ekonominin Temel Konuları ve İslam Ekonomisi" eseriyle Zeynep Hafsa Orhan'ın oldu.
"Yoksulluğun Giderilmesinde Karz-ı Hasen Müessesesi: Tekarüz ve Karz-ı Hasene Dayalı Mikrofinans Modeli Önerisi" başlıklı doktora tez çalışmasıyla Dr. Mustafa Sancar'a "İslam İktisadı Tez Ödülü"; İslam iktisadı alanında çok sayıda kitap ve makale yazan, konferanslar veren ve birçok eser tercüme eden Khursid Ahmad'a ise "İslam İktisadına Katkı Ödülü" verildi.
10. İslam İktisadı Atölyesi'nin açılış etkinliği kapsamında "Krizler Çağında İslam Ekonomisinin Vaatleri" başlıklı panel gerçekleştirildi.
İLKE Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Nihat Erdoğmuş'un yönettiği panelde Pakistan Kalkınma Ekonomisi Enstitüsü Başkan Yardımcısı Asad Zaman, Albaraka Türk Yönetim Kurulu Üyesi Melikşah Utku ve İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Ömer Torlak konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Etkinlik, panelistlere hediye takdimiyle sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.