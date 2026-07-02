IPARD III Programı 4. Program Değişikliği onaylandı

Mertkan Oruç
02 Temmuz 2026•Güncelleme: 02 Temmuz 2026
Bakan Yumaklı, NSosyal hesabından "IPARD III Programı 4. Program Değişikliği"nin onaylanmasına ilişkin paylaşım yaptı.
Program çerçevesinde hayata geçirilen yeni düzenlemelerle, M6-Kırsal Alanda Kamu Altyapı Yatırımları Tedbiri kapsamında yenilenebilir enerji yatırımlarında sulama birliklerinin de faydalanıcı olarak desteklerden yararlanabileceğini aktaran Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:
"LEADER Tedbiri kapsamında yerel eylem gruplarına uygulanabilecek avans oranı yüzde 10'dan yüzde 30'a yükseltildi. Yüzde 40–59 oranında ortopedik engele sahip vatandaşlarımız, proje seçiminde ilave 10 puan almaya hak kazandı. M10-Danışmanlık Hizmetleri Tedbiri, IPARD III Programı kapsamına dahil edildi. Düzenlemelerin ülkemize ve üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum."
Yumaklı, IPARD III Programına ilişkin detaylı bilginin "ipard.tarimorman.gov.tr" sitesinde yer aldığını da kaydetti.