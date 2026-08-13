Fenerbahçe, Süper Lig'de sezonu deplasmanda açarken zorlanıyor

Sarı-lacivertliler, lig açılışlarında oynadığı 24 deplasman maçının 15'inde puan kaybı yaşadı.
Sezon açılışlarında 68 maçın 44'ünü kazandı
Fenerbahçe, ligde geride kalan 68 sezondaki ilk hafta maçlarında 44 galibiyet elde ederken, 14 kez berabere kaldı, 10 yenilgi yaşadı.
Sezona deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı karşılaşmayla başlayacak sarı-lacivertli takım, lig tarihinde 24 kez ilk hafta maçlarını rakip sahada oynadı. Söz konusu müsabakalarda 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, dış sahadaki son 11 açılış maçının 8'inde puan kaybetti.
Gençlerbirliği ile 3. kez sezona başlıyor
Fenerbahçe, lig tarihinde 3. kez ilk maçını Gençlerbirliği ile oynayacak.
Sarı-lacivertliler, 1968-1969 sezonunun ilk haftasında sahasında Ankara ekibiyle karşılaşmış ve müsabakadan 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı.
İki takım 2005-2006 sezonunun ilk haftasında da rakip oldu. Ankara'da oynanan mücadele golsüz beraberlikle sonuçlanmıştı.
İlk hafta maçları
Fenerbahçe'nin lig tarihinde sezonun ilk haftasındaki maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:
Sezon
Maç
Sonuç
1959
Fenerbahçe-MKE Ankaragücü
3-1
1959-1960
Fenerbahçe-Feriköy
2-1
1960-1961
Fenerbahçe-Vefa
3-0
1961-1962
Fenerbahçe-Kasımpaşa
4-3
1962-1963
Fenerbahçe-Kasımpaşa
0-0
1963-1964
Fenerbahçe-Beyoğluspor
2-0
1964-1965
Fenerbahçe-Beykoz
4-1
1965-1966
Fenerbahçe-Beykoz
2-1
1966-1967
Fenerbahçe-Altınordu
2-1
1967-1968
Fenerbahçe-Feriköy
3-0
1968-1969
Fenerbahçe-Gençlerbirliği
0-0
1969-1970
Fenerbahçe-Vefa
1-0
1970-1971
Fenerbahçe-İstanbulspor
1-0
1971-1972
Bursaspor-Fenerbahçe
1-0
1972-1973
Fenerbahçe-Adanaspor
4-0
1973-1974
Samsunspor-Fenerbahçe
1-0
1974-1975
Trabzonspor-Fenerbahçe
0-1
1975-1976
Fenerbahçe-Zonguldakspor
2-2
1976-1977
Fenerbahçe-Giresunspor
3-0
1977-1978
Fenerbahçe-Samsunspor
2-1
1978-1979
Kırıkkalespor-Fenerbahçe
0-4
1979-1980
Fenerbahçe-Adanaspor
2-1
1980-1981
Orduspor-Fenerbahçe
0-1
1981-1982
Fenerbahçe-Boluspor
1-1
1982-1983
Fenerbahçe-Antalyaspor
1-1
1983-1984
Fenerbahçe-Boluspor
2-0
1984-1985
Malatyaspor-Fenerbahçe
0-0
1985-1986
Fenerbahçe-Kayserispor
3-2
1986-1987
Fenerbahçe-Antalyaspor
2-0
1987-1988
Fenerbahçe-Karşıyaka
2-1
1988-1989
Rizespor-Fenerbahçe
0-5
1989-1990
Altay-Fenerbahçe
2-1
1990-1991
Fenerbahçe-Aydınspor
1-6
1991-1992
Fenerbahçe-Aydınspor
1-2
1992-1993
Fenerbahçe-Bakırköyspor
4-0
1993-1994
Altay-Fenerbahçe
1-2
1994-1995
Zeytinburnuspor-Fenerbahçe (Kadıköy)
1-4
1995-1996
Fenerbahçe-Karşıyaka
4-0
1996-1997
Fenerbahçe-Samsunspor
4-1
1997-1998
Fenerbahçe-Gaziantepspor
3-0 (Hükmen)
1998-1999
Ç.Dardanelspor-Fenerbahçe
0-0
1999-2000
Fenerbahçe-Vanspor
3-0 (Hükmen)
2000-2001
Kocaelispor-Fenerbahçe
0-4
2001-2002
Fenerbahçe-Samsunspor
3-0
2002-2003
Trabzonspor-Fenerbahçe
0-0
2003-2004
Fenerbahçe-İstanbulspor
0-3
2004-2005
Çaykur Rizespor-Fenerbahçe
2-2
2005-2006
Gençlerbirliği-Fenerbahçe
0-0
2006-2007
Fenerbahçe-Kayseri Erciyesspor
6-0
2007-2008
İBB Spor-Fenerbahçe
2-0
2008-2009
Gaziantepspor-Fenerbahçe
1-0
2009-2010
Denizlispor-Fenerbahçe
0-2
2010-2011
Fenerbahçe-Antalyaspor (Seyircisiz)
4-0
2011-2012
Fenerbahçe-Orduspor (Seyircisiz)
1-0
2012-2013
Elazığspor-Fenerbahçe (İzmir)
1-1
2013-2014
Torku Konyaspor-Fenerbahçe
3-2
2014-2015
Fenerbahçe-Kardemir Karabükspor
3-2
2015-2016
Fenerbahçe-Eskişehirspor
2-0
2016-2017
Medipol Başakşehir-Fenerbahçe
1-0
2017-2018
Göztepe-Fenerbahçe
2-2
2018-2019
Fenerbahçe-Bursaspor
2-1
2019-2020
Fenerbahçe-Gaziantep FK
5-0
2020-2021
Çaykur Rizespor-Fenerbahçe
1-2
2021-2022
Adana Demirspor-Fenerbahçe
0-1
2022-2023
Fenerbahçe-Ümraniyespor
3-3
2023-2024
Fenerbahçe-Gaziantep FK
2-1
2024-2025
Fenerbahçe-Adana Demirspor
1-0
2025-2026
Göztepe-Fenerbahçe
0-0
Fenerbahçe, Süper Lig'de sezonu deplasmanda açarken zorlanıyor