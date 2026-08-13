Fenerbahçe, Süper Lig'de sezonu deplasmanda açarken zorlanıyor

Sarı-lacivertliler, lig açılışlarında oynadığı 24 deplasman maçının 15'inde puan kaybı yaşadı.

Sezon açılışlarında 68 maçın 44'ünü kazandı

Fenerbahçe, ligde geride kalan 68 sezondaki ilk hafta maçlarında 44 galibiyet elde ederken, 14 kez berabere kaldı, 10 yenilgi yaşadı.

Sezona deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı karşılaşmayla başlayacak sarı-lacivertli takım, lig tarihinde 24 kez ilk hafta maçlarını rakip sahada oynadı. Söz konusu müsabakalarda 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, dış sahadaki son 11 açılış maçının 8'inde puan kaybetti.

Gençlerbirliği ile 3. kez sezona başlıyor

Fenerbahçe, lig tarihinde 3. kez ilk maçını Gençlerbirliği ile oynayacak.

Sarı-lacivertliler, 1968-1969 sezonunun ilk haftasında sahasında Ankara ekibiyle karşılaşmış ve müsabakadan 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı.

İki takım 2005-2006 sezonunun ilk haftasında da rakip oldu. Ankara'da oynanan mücadele golsüz beraberlikle sonuçlanmıştı.

İlk hafta maçları

Fenerbahçe'nin lig tarihinde sezonun ilk haftasındaki maçlarda aldığı sonuçlar şöyle: