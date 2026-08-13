Avrupa Yayın Birliği (EBU), Eurovision'da kural değişikliğine giderek yarışmayı kazanan ülkenin savaş veya ciddi güvenlik riski içinde olması halinde organizasyona ev sahipliği yapamayacağını bildirdi.

Avrupa Yayın Birliği, savaştaki ülkelerin Eurovision'a ev sahipliği yapamayacağını açıkladı Avrupa Yayın Birliği (EBU), Eurovision'da kural değişikliğine giderek yarışmayı kazanan ülkenin savaş veya ciddi güvenlik riski içinde olması halinde organizasyona ev sahipliği yapamayacağını bildirdi.

Eurovision'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, EBU'nun, yayıncılardan gelen geri bildirimleri değerlendirdiği, 2027'de Bulgaristan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek yarışmanın kurallarında bir dizi değişiklik gerçekleştirdiği belirtildi.

İsrail'in katılımı nedeniyle bu yıl birçok ülke tarafından protesto edilen Eurovision Şarkı Yarışması'nda 2027'den itibaren uygulanacak değişikliklerin listelendiği açıklamada, yarışmayı kazanan ülkenin, yer aldığı bölgede silahlı çatışma, hassas jeopolitik durum veya ciddi güvenlik riski bulunması halinde bir sonraki yarışmaya ev sahipliği yapamayacağı ifade edildi.

Ev sahipliğine uygun olmadığı değerlendirilen ülkenin yerine başka bir yayın kuruluşunun seçilebileceği kaydedilen açıklamada, yarışmaya katılma yaşının da 16'dan 18'e çıkarıldığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen Eurovision Şarkı Yarışması Direktörü Martin Green de değişikliklerin yarışmanın "ruhunu ve bütünlüğünü" muhafaza ederken şeffaflığı, sanatçıyı korumasını ve güvenliği güçlendirmeyi amaçladığını belirtti.

Bu arada, bu yıl Avusturya'nın ev sahipliğindeki yarışmada İsrail ikinci oldu; yeni düzenleme, Gazze'de soykırım suçu işleyen İsrail'in yarışmayı kazanması halinde ev sahipliği yapamayacağının işareti olarak değerlendirildi.

Bulgaristan'ın Burgaz kenti 2027'de yarışmaya ev sahipliği yapacak

Bulgaristan'ın Karadeniz kıyısındaki Burgaz kentinin 2027 Eurovision Şarkı Yarışması'na ev sahipliği yapacağı ifade edildi.

Açıklamada, yarı finallerin 11 ve 13 Mayıs, büyük finalin de 15 Mayıs'ta düzenleneceği belirtildi.

İsrail'in yarışmaya katılmasına tepki gösteren İspanya, Slovenya, İrlanda, İzlanda ve Hollanda, bu yıl yapılan Eurovision'dan çekilme kararı almıştı.