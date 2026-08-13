Galatasaray'ın lig serüveni

Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonuna Çorum FK maçıyla başlayacak Galatasaray, lig tarihindeki en farklı galibiyetlerini 8-0'lık skorlarla aldı.
Emrah Oktay
13 Ağustos 2026•Güncelleme: 13 Ağustos 2026
İSTANBUL
Geride kalan 68 sezonda Galatasaray, bir maçta kalesinde en fazla 6 gol gördü. Bir maçta en fazla 9 gol atan sarı-kırmızılılar, üst üste en fazla 17 müsabaka kazandı, 5 karşılaşma yitirdi.
Üst üste 37 maç kaybetmeyen sarı-kırmızılılar, buna karşın en uzun süre olarak 9 karşılaşmada galibiyete hasret kaldı. Ayrıca "Cimbom", 69. sezonuna giren ligde üst üste en fazla 17 deplasman maçı kazandı.
Lig tarihinde 9 maç üst üste kalesinde gol görmeyen Galatasaray, en uzun süre art arda 6 müsabakada gol yollarında suskun kaldı. Sarı-kırmızılı ekip ayrıca, kalesini üst üste 14 maçta gole kapatamadı.
En farklı galibiyetleri
Galatasaray, lig tarihinde en farklı galibiyetlerini 8-0'lık sonuçlarla Altınordu ve MKE Ankaragücü karşısında aldı.
Sarı-kırmızılı takımın ligdeki en farklı sonuçlu galibiyetleri şöyle:
Sezon
Tarih
Maç
Sonuç
1959-1960
24.10.1959
Galatasaray-Altınordu
8-0
1992-1993
30.05.1993
MKE Ankaragücü-Galatasaray
0-8
1983-1984
11.12.1983
Galatasaray-Adana Demirspor
9-2
1996-1997
27.10.1996
Altay-Galatasaray
1-8
2000-2001
19.08.2000
Galatasaray-Erzurumspor
7-0
2017-2018
03.03.2018
Kardemir Karabükspor-Galatasaray
0-7
2022-2023
12.11.2022
İstanbul Başakşehir-Galatasaray
0-7
En farklı skorlu yenilgileri
Galatasaray, lig tarihinde en farklı yenilgisini 6-0'lık sonuçla Fenerbahçe karşısında yaşadı.
Sarı-kırmızılı takımın ligdeki en farklı skorlu mağlubiyetleri şöyle:
Sezon
Tarih
Maç
Sonuç
2002-2003
06.11.2002
Fenerbahçe-Galatasaray
6-0
2001-2002
02.11.2001
Bursaspor-Galatasaray
5-0
1989-1990
15.04.1990
Fenerbahçe-Galatasaray
5-1
2017-2018
18.11.2017
İstanbul Başakşehir-Galatasaray
5-1
1959
14.06.1959
Fenerbahçe-Galatasaray
4-0
1995-1996
04.05.1996
Galatasaray-Kocaelispor
0-4
1996-1997
08.09.1996
Galatasaray-Fenerbahçe
0-4
2005-2006
22.04.2006
Fenerbahçe-Galatasaray
4-0
2013-2014
19.04.2014
Galatasaray-Kasımpaşa
0-4
2014-2015
26.10.2014
İstanbul Başakşehir-Galatasaray
4-0
2016-2017
10.04.2017
İstanbul Başakşehir-Galatasaray
4-0
2018-2019
01.09.2018
Trabzonspor-Galatasaray
4-0
En çok gol attığı maçlar
Galatasaray, lig tarihinde bir maçta en fazla golü, 9-2 biten müsabakada Adana Demirspor'a attı.
Sarı-kırmızılı takımın ligde 7 ve üzerinde gol attığı maçlar şöyle:
Sezon
Tarih
Maç
Sonuç
1983-1984
11.12.1983
Galatasaray-Adana Demirspor
9-2
1959-1960
24.10.1959
Galatasaray-Altınordu
8-0
1992-1993
30.05.1993
MKE Ankaragücü-Galatasaray
0-8
1996-1997
27.10.1996
Altay-Galatasaray
1-8
1970-1971
09.01.1971
Galatasaray-PTT
7-1
1970-1971
06.06.1971
PTT-Galatasaray
1-7
1988-1989
17.09.1988
Galatasaray-Adanaspor
7-3
1991-1992
17.05.1992
Zeytinburnuspor-Galatasaray
3-7
2000-2001
19.08.2000
Galatasaray-Erzurumspor
7-0
2017-2018
03.03.2018
Kardemir Karabükspor-Galatasaray
0-7
2022-2023
12.11.2022
İstanbul Başakşehir-Galatasaray
0-7
En çok gol yediği maçlar
Galatasaray, lig tarihinde bir maçta en fazla golü, 6-0'lık sonuçla Fenerbahçe'den yedi.
Sarı-kırmızılı takımın ligde 5 ve üzerinde gol yediği maçlar şöyle:
Sezon
Tarih
Maç
Sonuç
2002-2003
06.11.2002
Fenerbahçe-Galatasaray
6-0
1989-1990
15.04.1990
Fenerbahçe-Galatasaray
5-1
2017-2018
18.11.2017
İstanbul Başakşehir-Galatasaray
5-1
1991-1992
22.04.1992
Fenerbahçe-Galatasaray
5-2
1998-1999
15.11.1998
Galatasaray-Trabzonspor
3-5
2001-2002
02.11.2001
Bursaspor-Galatasaray
5-0
2008-2009
22.02.2009
Galatasaray-Kocaelispor
2-5
En gollü maçları
Galatasaray'ın lig tarihinde en gollü maçı, 1983-1984 sezonunda 9-2 galip tamamladığı Adana Demirspor karşılaşması olurken, sporseverler bu maçta toplam 11 gol izledi.
Sarı-kırmızılı takımın ligdeki en gollü maçlarının sonuçları şöyle:
Sezon
Tarih
Maç
Sonuç
1983-1984
11.12.1983
Galatasaray-Adana Demirspor
9-2
1988-1989
17.09.1988
Galatasaray-Adanaspor
7-3
1991-1992
17.05.1992
Zeytinburnuspor-Galatasaray
3-7
1993-1994
17.10.1993
Galatasaray-Kocaelispor
5-4
1996-1997
27.10.1996
Altay-Galatasaray
1-8
1997-1998
16.11.1997
Altay-Galatasaray
4-5
2001-2002
26.08.2001
Çaykur Rizespor-Galatasaray
3-6
2007-2008
09.02.2008
Galatasaray-Manisaspor
6-3
Galibiyet serisi
Galatasaray, lig tarihinde üst üste en fazla 17 maç kazandı.
Sarı-kırmızılı takım, 2023-2024 sezonunda 20-36. haftalarda üst üste 17 maçta rakiplerine puan kaptırmadı.
Galatasaray, lig tarihinde deplasmanda üst üste en fazla 17 maç kazandı.
Sarı-kırmızılı ekip, 2023-2024 sezonun 21. haftasındaki Trabzonspor maçıyla başlayan ve 2024-2025 sezonunun 19. haftasındaki İstanbul Başakşehir karşılaşmasıyla sona eren seride üst üste konuk olduğu 17 müsabakadan galibiyetle ayrıldı.
Galatasaray'ın 17 maçlık deplasman galibiyet serisi şöyle:
Sezon
Tarih
Maç
Sonuç
2023-2024
21.01.2024
Trabzonspor-Galatasaray
1-5
02.02.2024
Samsunspor-Galatasaray
0-2
18.02.2024
MKE Ankaragücü-Galatasaray
0-3
03.03.2024
Beşiktaş-Galatasaray
0-1
17.03.2024
Kasımpaşa-Galatasaray
3-4
15.04.2024
Alanyaspor-Galatasaray
0-4
26.04.2024
Adana Demirspor-Galatasaray
0-3
12.05.2024
Fatih Karagümrük-Galatasaray
2-3
26.05.2024
Konyaspor-Galatasaray
1-3
2024-2025
16.08.2024
Konyaspor-Galatasaray
1-2
31.08.2024
Adana Demirspor-Galatasaray
1-5
21.09.2024
Fenerbahçe-Galatasaray
1-3
19.10.2024
Antalyaspor-Galatasaray
0-3
23.11.2024
Bodrum FK-Galatasaray
0-1
08.12.2024
Sivasspor-Galatasaray
2-3
22.12.2024
Kayserispor-Galatasaray
1-5
12.01.2025
İstanbul Başakşehir-Galatasaray
1-2
Yenilgi serisi
Galatasaray, lig tarihinde en fazla 5 maç üst üste yenildi.
Sarı-kırmızılı takım, 2003-2004 sezonunda 25 ile 29. haftalar arası üst üste 5 maçta rakiplerinden puan alamadı.