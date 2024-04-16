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Ekonomi

İnşaat malzemesi ihracatı şubatta 2,36 milyar dolara yükseldi

Türkiye'nin inşaat malzemesi sanayi ihracatı şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,1 artarak 2,36 milyar dolara ulaştı.

Mahmut Çil  | 16.04.2024 - Güncelleme : 16.04.2024
İnşaat malzemesi ihracatı şubatta 2,36 milyar dolara yükseldi

istanbul

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından hazırlanan İnşaat Malzemesi Sanayi Dış Ticaret Endeksinin şubat ayı sonuçları açıklandı.

Buna göre, inşaat malzemesi sanayisinin ihracatı şubatta yıllık bazda yüzde 11,1 artarak 2,36 milyar dolara yükseldi. Söz konusu ayda ihracat miktarı da 3,62 milyon ton oldu. İnşaat malzemesi sanayisinin kilogram başına düşen birim ihracat değeri şubatta 0,65 dolara geriledi.

Şubat itibarıyla son 12 aylık inşaat malzemesi ihracatı ise 29,31 milyar dolar oldu.

İnşaat malzemesi ithalatı da şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3'lük artışla 931 milyon dolara yükselirken, ithalat birim fiyatı 3,33 dolar olarak kayıtlara geçti.

8 alt ürün grubunun tamamında ihracat arttı

Rapora göre, endekste yer alan 8 alt ürün grubunun tamamında ihracat değer olarak artış gösterdi. İhracat artışı prefabrik yapılarda yüzde 53,1, demir çelik ürünlerinde yüzde 19, yalıtım malzemesinde yüzde 15,9, ağaç ve ahşapta yüzde 15,7, kimyasal bazlı ürünlerde yüzde 12, mineral, taş ve toprak ürünlerinde yüzde 7,5, elektrik malzemesi ve teçhizatlarında yüzde 5,5, metal bazlı ürünlerde de yüzde 0,7 oldu.

Şubatta 8 alt ürün grubunun tamamında ihracat birim değeri geriledi.

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