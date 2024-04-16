Dolar
32.50
Euro
34.58
Altın
2,370.54
ETH/USDT
3,008.00
BTC/USDT
61,984.00
BIST 100
9,556.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor
logo
Ekonomi

Ticaret Bakanlığı, İsrail'e yasak kapsamındaki ürünlerin ihracatının kesinlikle yapılmadığını bildirdi

Ticaret Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "yasak kapsamındaki ürünlerin İsrail'e ihracatının devam ettiği" yönündeki iddialara yanıt verildi.

Seda Tolmaç  | 16.04.2024 - Güncelleme : 16.04.2024
Ticaret Bakanlığı, İsrail'e yasak kapsamındaki ürünlerin ihracatının kesinlikle yapılmadığını bildirdi

Ankara

Ticaret Bakanlığı, yasak kapsamındaki ürünlerin İsrail'e ihracatının kesinlikle yapılmadığını belirterek, "Kısıtlama kararının alındığı 9 Nisan'dan önce gümrükte ihracat tescili yapılmış herhangi bir yasak kapsamındaki ürünün yola çıkmasını tezvirat haline getirme çabası, sadece uluslararası dış ticaret, gümrükleme, lojistik mevzuatını ve prosedürlerini bilmemekle ya da kötü niyetle açıklanabilir." ifadelerini kullandı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "yasak kapsamındaki ürünlerin İsrail'e ihracatının devam ettiği" yönündeki iddialara yanıt verildi.

Paylaşımda, "İsrail ile ihracat kısıtlamasına tabi olan 54 ürün grubundaki 1019 ürüne 9 Nisan saat 09.00'dan itibaren gümrüklerimizde ihracat tescil işlemi kesinlikle yapılmamaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Söz konusu 1019 ürünün, antrepolar, serbest bölgeler, geçici depolama yerleri ve transit ticaret yoluyla dahi İsrail'e gönderilmelerinin kısıtlama kapsamına dahil edildiği vurgulanan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Kısıtlama kararının alındığı 9 Nisan'dan önce gümrükte ihracat tescili yapılmış herhangi bir yasak kapsamındaki ürünün yola çıkmasını tezvirat haline getirme çabası, sadece uluslararası dış ticaret, gümrükleme, lojistik mevzuatını ve prosedürlerini bilmemekle ya da kötü niyetle açıklanabilir. Türkiye Cumhuriyeti devleti ve hükümetinin bu konuda aldığı karar, üzerinde kötü niyetli spekülasyonlara fırsat vermeyecek kadar açık ve nettir ve sıkı bir şekilde uygulanmaktadır. Vatandaşlarımızın bu tür yalan ve yanlış haberlere itibar etmemelerini ve müsterih olmalarını rica ederiz. Türkiye Cumhuriyeti olarak ilk günden beri yanlarında olduğumuz Filistinli kardeşlerimizin her zaman, her alanda, her platformda yanlarında olmaya devam edeceğiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TRT 46. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği, 29 ülkeden 500 çocuğu Ankara'da buluşturacak
Yargıtay Başkanı 18. turda da seçilemedi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Bass ve beraberindeki heyeti kabul etti
Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, Türkiye'yi ziyaret edecek
Rize-Artvin Havalimanı'nı mart ayında 72 bini aşkın yolcu kullandı

Benzer haberler

Ticaret Bakanlığı, İsrail'e yasak kapsamındaki ürünlerin ihracatının kesinlikle yapılmadığını bildirdi

Ticaret Bakanlığı, İsrail'e yasak kapsamındaki ürünlerin ihracatının kesinlikle yapılmadığını bildirdi

Ticaret Bakanlığından "yasak kapsamındaki ürünlerin İsrail'e ihracatının devam ettiği" iddialarına yanıt

Türkiye, geçen yıl 2,3 milyar dolarlık sağlık turizmi geliri elde etti

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet