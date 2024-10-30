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Ekonomi

İngiltere'de 40 milyar sterlinlik vergi artışı

İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves, Sonbahar Bütçesi kapsamında 40 milyar sterlinlik vergi artışı yapılacağını ve işverenlerin ulusal sigorta katkı payının yüzde 1,2 artırılacağını duyurdu.

Nuran Erkul Kaya  | 30.10.2024 - Güncelleme : 30.10.2024
İngiltere'de 40 milyar sterlinlik vergi artışı

Londra

Reeves, İşçi Partisi hükümetinin ilk bütçesi olan Sonbahar Bütçesi'ni, Avam Kamarası'nda açıkladı.

Sonbahar Bütçesi'nin "ekonominin temellerini düzeltmek ve değişimi sağlamak" hedefiyle hazırlandığını söyleyen Reeves, "Kamu maliyemizde bu yıl ve her yıl tekrarlanan kara delik, karşılanmayan tazminat ödemeleri ve kamu hizmetlerinin karşı karşıya olduğu başarısızlıklar nedeniyle, bu bütçe vergileri 40 milyar sterlin artırıyor." dedi.

Reeves, bu kapsamda işverenlerin ulusal sigorta katkı payının da Nisan 2025 itibarıyla yüzde 1,2 artırılacağını ve böylece 25 milyar sterlin gelir sağlanacağını belirterek, "Bugün burada olan her maliye bakanı, bu gerçekliklerle karşı karşıya kalacaktır ve sorumlulukla harekete geçecektir. Bu nedenle, bugün kamu maliyemize istikrarı geri getiriyorum." diye konuştu.

Gelir vergisi ve ulusal sigorta eşiklerinin dondurulmasının 2028 sonrasında uzatılmayacağını söyleyen Reeves, bu kararın "çalışan insanlara zarar vermekten kaçınmak" için alındığını kaydetti.

Reeves, bugünkü bütçede "doğru kararları" aldığını dile getirerek, "Bu kararlar, istikrarı sağlayacak, çalışan kesimi koruyacak, sağlık sistemimizi ve ülkemizi yeniden inşa etmemizi sağlayacak. Bu kararlar sorumluluk çerçevesinde alındı ancak kolay olmadı." dedi.

İngiltere'nin bağımsız ekonomik araştırma kuruluşu IFS'ye göre, Reeves'in açıkladığı 40 milyar sterlinlik vergi artışı, hükümet bütçeleri kapsamında kayıtlardaki en büyük ikinci ve son 30 yıldır görülen en büyük vergi artışı oldu.

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