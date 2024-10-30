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Ekonomi

Toyota'nın mali yarı yıl küresel üretimi son 4 yıldır ilk kez düştü

Toyota Motor'un nisan-eylül dönemi küresel araç üretimi son 4 mali yıldır ilk kez düştü.

Ahmet Furkan Mercan  | 30.10.2024 - Güncelleme : 30.10.2024
Toyota'nın mali yarı yıl küresel üretimi son 4 yıldır ilk kez düştü

Ankara

Toyota açıklamasına göre Japon üreticinin, Nisan-Eylül 2024 küresel üretimi önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7 geriledi.

Böylelikle Toyota'nın mali yarı yıl küresel araç üretimi son 4 yıldır ilk kez düşüş sergiledi.

Nisanda başlayan 2024 mali yılının ilk yarısında Lexus markası dahil Toyota'nın küresel üretimi toplamda 4,71 milyon araç oldu.

Geçen yılın aynı döneminde 5,06 milyon araç üretilmişti.

Nisan-Eylül 2024 dönemi ülke içi üretim yüzde 9,4 düşüşle 1,53 milyona, deniz aşırı üretim yüzde 5,8 düşüşle 3,17 milyona geriledi

Açıklamada, Çin'de yaşanan kalite skandalı sonrası zayıflayan satışların yurt içi ve deniz aşırı üretimi olumsuz etkilediği vurgulandı.

Satışlarda EV farkı

Markanın 6 aylık dönemde küresel satışları yüzde 2,8 düşüşle 5,03 milyona geriledi.

Ülke içi araç satışları yüzde 9,3 düşüşle 716 bin 588'e, deniz aşırı satışlar yüzde 1,6 düşüşle 4,31 milyona geriledi.

Küresel bazda hibrit araç satışları yüzde 21,1 artışla 2,03 milyona, elektrikli araç (EV) satışları yüzde 32,5 artışla 78 bin 178'e yükseldi.

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