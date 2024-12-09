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Ekonomi

İngiltere, AB ile ticari ilişkilerini geliştirmek istiyor

İngiltere, Avrupa Birliği (AB) ile ticareti artıracak, işletmeleri destekleyecek ve ekonomik büyümeyi sağlayacak şekilde ikili ilişkileri geliştirmek istiyor.

Nuran Erkul Kaya  | 09.12.2024 - Güncelleme : 09.12.2024
İngiltere, AB ile ticari ilişkilerini geliştirmek istiyor

Londra

İngiltere Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Rachel Reeves'in, Avro Bölgesi Maliye Bakanları toplantısına katılmak üzere Brüksel'i ziyaret ettiği bildirildi.

Açıklamada, Reeves'in toplantıda hükümetin ekonomik büyümeyi güçlendirmek için atacağı adımları anlatacağı ve AB ile ilişkileri güçlendirme çağrısında bulunacağı belirtildi.

Reeves'in toplantıda ziyaretin önemli bir dönemde olduğunu vurgulayacağı aktarılan açıklamada, AB ile ilişkileri yeniden şekillendirmeye kararlı olduklarını bildireceği kaydedildi.

Açıklamada, İngiltere Maliye Bakanı Reeves'in, ülkesi ile AB arasındaki ilişkileri geliştirmenin her iki tarafın ekonomisi için de pozitif etkilerinin olacağını vurgulayacağı bildirildi.

Açıklamada yer alan bilgiye göre, İngiltere ve AB'nin yıllık ticareti 660 milyar sterlin (750 milyar avro) seviyesinde bulunuyor.

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