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Ekonomi

Avro Bölgesi'nde aralıkta yatırımcı güveni geriledi

Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi aralık ayında sert düştü.

Ata Ufuk Şeker  | 09.12.2024 - Güncelleme : 09.12.2024
Avro Bölgesi'nde aralıkta yatırımcı güveni geriledi

Brüksel

Piyasalara ilişkin araştırmalar yapan Frankfurt merkezli Sentix, aralık ayına ilişkin Avro Bölgesi Yatırımcı Güven Endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, kasımda eksi 12,8 puan olan Avro Bölgesi yatırımcı güven endeksi aralıkta eksi 17,5'e geriledi. Böylece, endeks geçen yılın kasım ayından bu yana en düşük seviyeye indi.

Piyasalar aralıkta güven endeksinin eksi 12,4 civarında olmasını bekliyordu. Açıklanan verilerin piyasa beklentilerinin oldukça altında kalması dikkati çekti.

Mevcut Durum Endeksi de eksi 21,5’ten eksi 28,5 puana gerileyerek, 2022 Kasım ayından bu yana en düşük değere indi.

Avro Bölgesi’nin ekonomik durumu, en büyük iki üye ülkeden Almanya’daki ekonomik zafiyetler ve Fransa’daki siyasi çalkantılardan olumsuz etkilendi.

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