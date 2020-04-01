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Ekonomi

İMEAK'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL destek

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL destek verdiklerini söyledi.

Zeynep Kahveci   | 01.04.2020
İMEAK'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL destek

İstanbul

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL destek verdiklerini duyurdu.

Kıran, yazılı açıklamasında, tüm dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadelede yoğun günlerden geçtiğini vurguladı.

"Zaman, el ele, gönül gönüle vererek, çetin şartları göğüsleme zamanıdır. Zorda kalana yardım elini uzatma, ekmeğini paylaşma bizi büyük millet yapan en önemli hasletlerimizdir." ifadesini kullanan Kıran, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da, birlik ve beraberliğimizi tüm dünyaya gösterme fırsatına vesile olacak anlamlı bir kampanyayı başlattı ve öncülük etti. 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' Milli Dayanışma Kampanyası'na, Deniz Ticaret Odası olarak 1 milyon lira katkı sağlayacağız. Ayrıca, Odamız üyelerini de, Milli Dayanışma Kampanyası'na destek vermeye davet ediyoruz. Birlik ve dayanışma ile zor zamanları atlatacağız. Bu günler geçtiğinde birbirimize daha sıkı kenetlenmiş olarak kaldığımız yerden yine üreten, büyüyen güçlü Türkiye için yolumuza devam edeceğiz."

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