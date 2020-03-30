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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek çağrısı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kovid-19 kapsamında alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan vatandaşlara destek sağlamayı amaçladıklarını belirterek, "Tüm vatandaşlarımızı kampanyaya destek vermeye davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Ahmet Sertan Usul   | 30.03.2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek çağrısı

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na ilişkin Twitter hesabından "bizbizeyeteriz" etiketiyle paylaşımda bulundu.

Fuat Oktay, "Amacımız, alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan vatandaşlarımıza ilave destek sağlamaktır. Tüm vatandaşlarımızı ve özellikle de iş insanlarımızı kampanyaya destek vermeye davet ediyoruz." ifadesine yer verdi.

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