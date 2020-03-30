Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek çağrısı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kovid-19 kapsamında alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan vatandaşlara destek sağlamayı amaçladıklarını belirterek, "Tüm vatandaşlarımızı kampanyaya destek vermeye davet ediyoruz." ifadesini kullandı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na ilişkin Twitter hesabından "bizbizeyeteriz" etiketiyle paylaşımda bulundu.
Sn. Cumhurbaşkanımız öncülüğünde,— Fuat Oktay (@fuatoktay) March 30, 2020
Milli Dayanışma Kampanyası başlatıyoruz. Amacımız, alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan vatandaşlarımıza ilave destek sağlamaktır. Tüm vatandaşlarımızı ve özellikle de iş insanlarımızı kampanyaya destek vermeye davet ediyoruz.#BizBizeYeteriz pic.twitter.com/nBBFrYZZwE
Fuat Oktay, "Amacımız, alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan vatandaşlarımıza ilave destek sağlamaktır. Tüm vatandaşlarımızı ve özellikle de iş insanlarımızı kampanyaya destek vermeye davet ediyoruz." ifadesine yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.