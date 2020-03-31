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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Başkanlığımızın yöneticilerini, tüm il ve ilçe müftülerimizi ve tüm Diyanet teşkilatımızı bu anlamlı kampanyaya katılmaya davet ediyorum." dedi.

Tanju Özkaya   | 31.03.2020
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Ankara

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 aylık maaşını bağışlayarak destek oldu.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Erbaş, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bir aylık maaşımı bağışlıyorum. Başkanlığımızın yöneticilerini, tüm il ve ilçe müftülerimizi ve tüm Diyanet teşkilatımızı bu anlamlı kampanyaya katılmaya davet ediyorum." 

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