Dolar
18.83
Euro
20.33
Altın
1,865.95
ETH/USDT
1,647.60
BTC/USDT
23,130.00
BIST 100
4,997.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Tekirdağ Cumhuriyet Meydanı'nda "Aziz Milletim Sıra Sende" temalı açık hava toplantısında konuşuyor.
logo
Ekonomi

İLBANK'tan Aydın'a 533,5 milyon liralık destek

İller Bankasının (İLBANK) finansman ve teknik desteğiyle Aydın'da toplam maliyeti 17,5 milyon lira olan 3 proje tamamlanırken 516 milyon liralık 6 projenin de yapım çalışmalarına devam ediliyor.

Ahmet Sertan Usul   | 05.02.2023
İLBANK'tan Aydın'a 533,5 milyon liralık destek

Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bakanlığın ilgili kuruluşu İLBANK tarafından Aydın'da, güncel rakamlarla toplam maliyeti 17,5 milyon lira olan 3 projenin açılışı gerçekleştirildi. Buharkent Belediyesi park ve peyzaj yapımı, Koçarlı Belediyesi sokak güzelleştirme ve çevre yenileme projesi, Köşk Belediyesi sosyal tesis yapım işi tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Ayrıca toplam tutarı 516 milyon lira olan 6 işin yapım çalışmaları devam ediyor.

İLBANK'ın finansman ve teknik desteğiyle son 20 yılda Aydın genelinde toplam 2,5 milyar liralık 96 proje tamamlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yurdun büyük bölümünde yarın kuvvetli ve yoğun kar bekleniyor
Muş'ta tek katlı evler ve araçlar karla kaplandı
Antalya'nın Kaş ilçesinde kar yağışı etkili oluyor
Samsun'da kıyı erozyonu çam ağaçlarını devirdi
Palandöken'de sömestir tatilinin son gününde yoğunluk yaşanıyor

Benzer haberler

İLBANK'tan Aydın'a 533,5 milyon liralık destek

İLBANK'tan Aydın'a 533,5 milyon liralık destek

İLBANK'tan Sultanbeyli'ye 85 milyon liralık çevre yatırımı

Zelenskiy: AB, Ukrayna'nın barış formülünü resmen destekledi

Siirt Üniversitesinde uzaktan kontrollü bomba imha robotu geliştirildi

Siirt Üniversitesinde uzaktan kontrollü bomba imha robotu geliştirildi
Sinema salonlarına 14,2 milyon liralık destek

Sinema salonlarına 14,2 milyon liralık destek
Edirne'yi İstanbul'a hızlı trenle bağlayacak proje fark yaratacak

Edirne'yi İstanbul'a hızlı trenle bağlayacak proje fark yaratacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet