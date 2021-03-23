İGA İstanbul Havalimanı BİP müşteri hizmetleri hattı açıldı
Istanbul
İGA, İstanbul Havalimanı BİP müşteri hizmetleri hattı açtığını duyurdu.
İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hizmetlerimiz bir BİP yakınlıkta. İstanbul Havalimanı BİP hattı hizmete hazır. Merak ettiğiniz tüm sorular için hizmetinizdeyiz." ifadeleri kullanıldı.
📢 Bip hattımız açıldı! 🎉— İGA Istanbul Airport (@igairport) March 22, 2021
Merak ettiğiniz tüm sorular için hizmetinizdeyiz! pic.twitter.com/DmVxijFIjf
Hat, sosyal paylaşım ağı BİP'te "İGA" adıyla açıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.