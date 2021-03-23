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Ekonomi

İGA İstanbul Havalimanı BİP müşteri hizmetleri hattı açıldı

Abidin Mutlu Bozdağ   | 23.03.2021
İGA İstanbul Havalimanı BİP müşteri hizmetleri hattı açıldı

Istanbul

İGA, İstanbul Havalimanı BİP müşteri hizmetleri hattı açtığını duyurdu.

İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hizmetlerimiz bir BİP yakınlıkta. İstanbul Havalimanı BİP hattı hizmete hazır. Merak ettiğiniz tüm sorular için hizmetinizdeyiz." ifadeleri kullanıldı.

Hat, sosyal paylaşım ağı BİP'te "İGA" adıyla açıldı.

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